【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】謝安琪：要珍惜台上心跳時刻

年度大專界歌唱盛事【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽 2019】，決賽將於6月26日，於旺角麥花臣場館舉行。 臨近決賽《開罐Opener》請來同是歌唱比賽出身的星級嘉賓謝安琪，與一眾決賽入圍同學分享參賽經驗。

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】決賽在即，《開罐 Opener》邀請到同為歌唱比賽出身的謝安琪 (Kay) ，與一眾決賽入圍的參賽同學雲浩影（Cloud）、古立權（Monkey）、Gabbie & Gladys 及萬俊希 (Benjamin ) 玩遊戲，分享參與歌唱比賽及舞台表演的點滴。

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謝安琪：大學參加比賽是為了...

大學讀書時代同樣參加過ICMA歌唱比賽，當年經驗讓Kay至今難忘：「那時參加比賽的心態，是為了讓自己的讀書生涯留下美好回憶，不論贏或輸，觀眾認識那首歌與否，我只想珍惜這個機會，為大家帶來一個有意思和特別的表演。」

置身舞台，面對台下無數對眼睛，作為表演者心情難免緊張，她笑言：「我自己對舞台的緊張感維持了很久，甚至現時出外表演及工作，臨出場前仍少不免會帶點緊張。」Kay亦鼓勵參賽同學，要享受舞台上的「心跳」感覺：「這份緊張感其實很值得珍惜，每次在不同舞台上表演，跟不同的觀眾見面，不論他們認識你與否，只要留心聽你唱歌，那份感覺也會讓人覺得很特別。希望大家也能享受這份感覺，因為當你的表演經驗變得豐富時，有可能難以尋回這份心跳。」

面對現場的突發情況，Kay指鎮定是最重要：「有時候在舞台上表演開始了，但發生突如其來的狀況，可能會打亂了你的節奏。但你要跟自己說，盡力做好接下來的演出，不要浪費後面的時間，觀眾會感受到你的努力和專業。」她續道：「大家想像一下，比賽那天舞台是屬於你，至少在台上的那幾分鐘，你就是主角。台上所有東西，都是你給觀眾的。最重要是，做一個你自己也享受的表演」。

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年度大專界歌唱盛事【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】，決賽將於6月26日在旺角麥花臣場館舉行，一起來見證大專歌王的誕生！

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