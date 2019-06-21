【逃犯條例】中大系方建議對濫權助教　停止發放助學金

有中大歷史系內地助教於個人社交平台揚言，拒讓參與遊行的學生考試合格，有學生及校友聯署表達不滿。 系方發聲明指，建議即時停止發放劉文斌的研究助學金及將事件提交研究院紀律委員會作進一步調查和裁決。

CUHK Secrets 截圖

歷史系助教對遊行學生揚言：別求我給你考試合格

中大歷史系教學助理劉文斌早前於個人社交平台發文，內容意指不欲讓參與反逃犯條例遊行的同學通過考試，「你們這些本科生儘管去中環，去灣仔鬧，去罵內地人，下學期也不要哭著喊著求我給你考試通過」。帖文一出即引起學生不滿，有逾500名中大歷史系學生及校友聯署，去信歷史系主任黎明釗教授表達關注。

系方亦於17日發聲明指，對此事深表關注並正嚴肅處理 ，學系將開會面見劉文斌查明真相，在了解是否有不妥當之處後會作出處分，而暫時將不會安排劉文斌在來年擔任助教工作。

中大歷史系聲明

系方再發聲明：建議即時停止發放助學金

系方今日（21日）再發聲明指，已於6月19日召開歷史系執行委員會會議，並就事件審議。聲明指已建議即時停止發放劉文斌的研究助學金，並將事件提交研究院紀律委員會作進一步調查和裁決。



系方聲明又指，劉文斌作為2018-19年下學期研究院課程之教學助理，只負責記錄學生的課堂出席率，並沒有參與任何與教學及評分的相關工作。

早前提交聯署的發起人回覆《香港01》查詢時指，對系方的決定表示歡迎，並指歷史系今次做法及該兩項建議屬公允，並理解非學術問題是要交由研究院紀律委員會審理，故學系在能力範圍內已做到最多。



而現屆中大歷史系系會主席盧嘉怡亦表示，十分支持系方決定，對系方的建議表示滿意。亦有同學在 CUHK Secrets 專頁回應指，「成人要為自己的言行負責任」。



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