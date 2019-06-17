歷史系助教恐嚇遊行學生：別求我給你考試合格　中大：暫不續約

有學生在Facebook專頁CUHK Secrets 發文指，有中大歷史系教學助理在個人社交平台發帖表示，不欲讓參與遊行的同學通過考試，帖文一出引起同學嘩然。

CUHK Secrets 截圖

有學生於Facebook專頁CUHK Secrets 發文，貼出中大歷史系教學助理的個人社交平台帖文，內容意指不欲讓參與遊行的同學通過考試，「你們這些本科生儘管去中環，去灣仔鬧，去罵內地人，下學期也不要哭著喊著求我給你考試通過」。據悉，涉事的教學助理劉文斌為2018-2019年度研究生。

帖文一出，引起同學熱議紛紛留言，「我不是讀歷史的，但可以肯定這TA應該成為歷史才對」，「又叫香港人包容你哋，而家自己又唔識和而不同...仲要恐嚇學生 濫用職權，可恥！」。有內地生留言「內地生的臉，中國人的臉都被你丟光了」，亦有連登討論區網民斥，涉事的劉姓教學助理濫用職權，「政治審查香港學生可恥」。

中大歷史系聲明（中大歷史系網頁截圖）

歷史系發聲明回應：暫不安排劉在來年續任助教

中大歷史系發聲明指，對此事深表關注並正嚴肅處理 ，學系將開會面見劉文斌查明真相，在了解是否有不妥當之處後而作出處分，而暫時將不會安排劉文斌在來年擔任助教工作。

聲明又提到，「歷史系評估學生之成績，一向以學術要求及課程規定為依歸，從來不受任何非學術因素的影響，亦反對負責教學的同事利用職權對學生作出任何恐嚇的行為」，「本系各課程成績之評核，一向由任教老師(而非助教)負責，再經由本系考試委員會審核。同學有就成績提出覆核的權利，大學也有相應的成績覆核程序及機制」。

據悉，有中大歷史系校友正計劃聯署表達不滿。

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