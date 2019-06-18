【逃犯條例】參與遊行內地生斥中大助教濫權：勿把內地風氣帶來港

對於近日中大有歷史系內地助教於個人社交網站揚言，拒讓參與遊行的學生考試合格。有內地生於Facebook 專頁CUHK Secrets 發文，指濫權助教行為「荒誕且無法容忍」。

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內地生：無論玩笑與否都是荒誕

有內地生於在CUHK Secrets專頁發文指，自己曾參與過去兩次反逃犯條例修訂大遊行，「深刻感受到民主和言論自由的重要性，這真的是內地所缺乏而且正在背道而馳的」。

對於近日有中大歷史系內地助教，於個人社交網站揚言，拒讓參與遊行的學生考試合格一事，發文內地學生表示，涉事的劉姓助教「可以有自己的政治立場，但在社交軟件的公開場合，赤裸裸地威脅學生，無論玩笑與否，都是十分荒誕且無法容忍的」，「或許，這在內地很常見，但是不要提這種風氣帶到香港來」。

HK01圖片 （方家遠攝）

發文同學在文中結尾指，「我們要常思考，到這裡來讀書、生活是為了甚麼，只是為了一張文憑，還是抓住契機拓寬眼界、接納新思想？」「如果在你來到的那一刻，就非常厭惡，那麼還是盡快離開為妙，否則何苦留在這裡折磨自己呢？」

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