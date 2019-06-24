日本網民放珍珠入流水麵機？　網民驚呼：好像青蛙卵！

珍珠快要被日本玩壞了！除了加上啤酒，或者是放在胸上，大家還有新創意嗎？最近有網民再次腦洞大開，將珍珠放在流水麵機上，卻想不到畫面震驚了很多網迷！究竟發生了什麼事呢？

日本傳統上，會在戶外搭竹棚，並加上流水，在用筷子夾起在上面流動的麵條。（《蠟筆小新》截圖）

熟悉日本文化的大家，知道日本的夏季名物 —— 流水麵嗎？ 「流水麵」其實就是將煮熟的麵條放在流動的冷水中，讓大家自己夾起來進食。

然而傳統的流水麵需要再戶外搭起竹棚，為了可以在家；裏也可以享受流水麵樂趣，日本就推出了這部小型流水麵機。

方便起見，日本推出了更節省空間的流水麵機，讓麵條在機器中不斷旋轉。（日本亞馬遜官方網站）

日本網民腦洞大開 珍珠放進流水麵機

那麼既然這部機器可以放進麵條，能不能夠也放進其他食物進去呢？最近就有網民延續大熱的珍珠風潮，除了將珍珠放進啤酒和放上胸部，居然腦洞大開進行實驗，打算將珍珠放進流水麵機中，看看會發生什麼事。

既然放麵條進流水麵機就能夠旋轉，那麼放其他東西進去也能夠旋轉吧！（Twitter@miykw091）

大家知道珍珠發生了什麼事嗎？原來珍珠跟麵條一樣，流動得非常流暢！然而，珍珠們流動得非常迅速，像賽馬一樣瘋狂轉圈，網民握著筷子，只可以祈禱，希望珍珠能夠乖乖爬上筷子。

（Twitter@nekuro_ruruie）

用筷子夾起珍珠 需要特別技巧

流水麵機配上珍珠，其實可以當作筷子訓練。因為要是你沒有特別的筷子使用技巧，根本就沒有可能夾起「進擊」的流水珍珠。然而，沒有難題可以難到超越創意界限的日本人！這位網民在不久就找到了一個可行的食用方法了。

（Twitter@nekuro_ruruie）

首先，將珍珠翻倍，增量放進流水麵機；之後再將筷子放進水中，等待隨著水流自己卡在筷子上的珍珠。這個自欺欺人（？）的完美方法，絕對是增加自信心的好方法！

（Twitter@nekuro_ruruie）

流水珍珠好想青蛙卵 網民集體崩潰！

見到在水中不斷流動的珍珠，密集恐懼症的大家有什麼感覺嗎？網民們看到這些「流水珍珠」，就集體瞬間崩潰了！原來網民覺得這些在水中流動的珍珠，與青蛙的卵非常相似！大家見到後，還吃得下嗎？

但也有網民再次提出曾經大熱的透明奶茶，認為與流動的珍珠非常搭配。然而，網民們有想象過透明奶茶黏黏的觸感加上珍珠，視角效果上會更像青蛙卵嗎？大家能夠吃得下這些黑色的「青蛙卵」嗎？留言告訴大家吧！

加上透明奶茶的話，的確比較有流水麵的感覺，但加上黏糊的口感，大家覺得像不像青蛙卵呢？（Twitter@onorooro2）

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