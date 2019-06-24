台灣電影院推蜘蛛俠飲料杯　網民：是蜘蛛俠還是死侍的手？

台灣威秀影城經常推出周邊產品，每次也大受影迷歡迎。《蜘蛛俠：決戰千里》快將上影，威秀影城推出蜘蛛俠造型飲品杯，引來粉絲熱議，並指搞不清是死侍的手，還是蜘蛛俠的手！

台灣威秀影城每次有大片上影，也推出周邊產品，而且都是設計精緻，造型可愛，每次也大受影迷歡迎。《蜘蛛俠：決戰千里》快將上影，威秀影城推出蜘蛛俠造型飲料杯，並把一系列的商品海報，上載到威秀影城粉絲團facebook專頁，引來粉絲熱議。

蜘蛛俠周邊引來網民熱議。（威秀影城粉絲團Facebook 專頁圖片）

這次的蜘蛛俠周邊的造型飲品杯，設計是蜘蛛俠的手，正在噴出蜘蛛絲，在手中正中央的飲管，就是蜘蛛絲了！以紅黑為主色的手，令人想起另一英雄角色死侍，連粉絲團小編也在貼文中寫「是蜘蛛人（俠）的手不是死特（侍）的啦」。

商品海報上載到威秀影城粉絲團Facebook 專頁後，引來粉絲熱討論，網民想像用這個杯喝飲品的情況，用飲管飲用時，蜘蛛俠伸出的兩隻手指，剛好在鼻子附近，「喝飲料兼挖鼻孔這樣...」。

威秀影城的周邊產品一直很受歡迎，今次的產品令不少粉絲失望了，「杯子越來越荒唐了」，亦指只有我一手的設計「好詭異」。威秀影城的周邊多以為可愛為主，所以也有網民指「怎麼現在不是腳就是手好可怕」。

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