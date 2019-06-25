【ToyStory】《反斗奇兵》風暴來襲！　嚴選本地及海外6組精品

《反斗奇兵》系列系電影伴不人少人成長，巴斯光年、胡迪警長、牛女翠絲、牧羊女寶貝、三眼仔，甚至火腿、彈弓狗、薯蛋頭夫妻都是熟悉的好朋友。《反斗奇兵4》快將上影，當然掀起強勁熱潮！精品、時袋、玩具、飾物都出《反斗奇兵》產品小編嚴選6個本地及海外今次聯乘的品牌，跟大家分享！

【1】日本Q-pot：甜品飾物

日本人氣飾品品牌Q-pot《反斗奇兵4》推出一系列聯乘飾物。以各個角色的主題顏色，設計成馬卡龍、蛋糕等甜品系鍊墜飾物。胡迪、翠絲變成馬卡龍，巴斯光年變成一片蛋糕，三眼仔變成杯子蛋糕，火腿變成糖霜餅乾，薯蛋頭夫妻則變成了朱古力。胡迪、翠絲、巴斯光年和三眼仔飾物已於日本Q-pot實體店和網站發售。火腿和薯蛋頭夫妻飾物則在7月12日開始在Q-pot接受預訂。

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【2】日本Hamee：手機補光燈

日本Hamee補光燈《反斗奇兵》讓你在夜間可以拍到清晰自拍照，還可以拆下來變成擺設。補光燈後的夾子，適用於手機、平板電腦或鏡子等，只要不要太厚就可以了。有三段式燈光可調節，用USB叉電，很方便啊！

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【3】美國LIP SMACKERS：方形水果味潤唇膏

美國潤唇膏品牌LIP SMACKERS推出一系列水果味的潤唇膏，以《反斗奇兵》的6個角色為造型，每角色的味道也不同。可愛的方形設計，加上扣環，細小尺寸方便攜帶，女士們放在小手袋中最適合了。

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【4】7-Eleven：環保袋、夾公仔機

7-Eleven將一連三個星期帶來一系列實用又可愛的獨家產品，每星期推出兩款。購物每滿20元，即可以換購價加換購。6月26日第一浪，推出公仔連環保袋及夾公仔機，每部機還附有1隻三眼仔毛公仔！7月3日起第二浪，推出趣味小盆栽及陶瓷杯及移動電源連鏡。最後一浪會在7月10日，推出水壺連杯套裝，還有座枱鬧鐘。

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【5】Bossini：服裝及收納袋

早前推出《反斗奇兵4》聯乘系列，成人男女裝和童裝也有，而且種類很多，T恤、裙、短褲到襪子也有，還有三眼仔及火腿全印花環保袋連收納袋，造型很可愛。買滿港幣500元加99元更可換購三眼仔摺合式帳篷連收納袋。

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【6】玩具反斗城：電影原聲發聲公仔

玩具反斗城推出《反斗奇兵4》一系列五款獨家發售電影原聲公仔，一系列共有五款，包括巴斯光年、胡迪、牛女翠絲、牧羊女寶貝，當然還有可愛搞笑三眼仔。電影原尺寸設計配上電影原聲，以英文或日文說出超過50句熟悉的電影對白。另外，還有Q版毛公仔和適合不同年齡的玩具。

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