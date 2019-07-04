韓國藝能界「黑暗面」大揭秘！　美女偶像「退團」有原因？

有稍微在關注韓國偶像圈的人都知道，韓國偶像以「團體」出道的比例遠遠大於SOLO出道，為甚麼會出現這樣子的現象呢？原因可以簡單分為三個。首先，不外乎就是韓國娛樂界歷史的影響。1992年徐太志和孩子們的出道，奠定了韓國流行音樂的基礎，當時徐太志和孩子們現代感、說唱風的歌曲取代了當時佔據主流地位的韓國演歌，也讓那個原本中規中矩的年代注入活水。

徐太志和孩子們在當時成為年輕一代的流行指標，甚至出現「徐太志症候群」的說法，韓國現在關於「偶像」的一切也就從那時候開始。（Facebook@seotaiji）

徐太志和孩子們在當時成為年輕一代的流行指標，甚至出現「徐太志症候群」的說法，韓國現在關於「偶像」的一切也就從那時候開始，韓國歌謠界文化因為他們有了很大的轉變，隨後H.O.T、S.E.S、神話等團體陸續出道，更加確立了韓國偶像界的「團體文化」。

第二，團體比起個人能夠滿足不同取向的粉絲們需求。在韓國團體裏面每位成員都有自己負責的角色，像是主唱、領舞、門面、RAP、忙內等等，多樣的定位除了能夠增加團體豐富度外，也讓未來的發展更加多元，有時成員中也會有負責創作的成員，團體中每一個成員都擁有自己的個人特色，就能同時吸引不同喜好的粉絲，粉絲群也較為穩固。

團體中每一個成員都擁有自己的個人特色，就能同時吸引不同喜好的粉絲，粉絲群也較為穩固。（Facebook@EXO）

第三，經紀公司也明白「別把雞蛋放在同一個籃子裏」的道理，要找到一個全方位的偶像其實很難，所以經紀公司寧願把有各個優點的人集結在一起，每個人分配好角色後就負責自己擅長的部份，會唱歌的歌唱部分就多一點，會跳舞的就舞蹈部分就多一點，漂亮的人鏡頭就多一點，韓國團體成員「各司其職」發揮最大的效益，有些成員還能夠同時歌手兼演員，對經紀公司可說是利大於弊。

多人出道的優點雖然多，但相對的也有缺點，如出現成員退團，或是團體解散的事件（Facebook@Wanna One）

多人出道的優點雖然多，但相對的也有缺點，在團體氾濫的韓國偶像界，開始出現成員退團，或是團體解散的事件，發生的原因也有百百種。最常見的狀況就是偶像與經紀公司的合約到期後自然而然的退團、解散，常聽見的「七年魔咒」也成為粉絲們的集體夢魘。當然也有偶像在與原公司合約到期後「出走」別間經紀公司的情況，最近幾年從選秀節目出身大紅的限定團體，也都是因為合約到期不得不解散。

除此之外，韓國娛樂圈每年有無數個大大小小的團體出道，之前也有網友算過，在全盛時期最短平均每8天就有一個團體出道，韓國偶像競爭有多激烈也不用多說，真正能被記得的團體用手指頭都數得出來，實際上能上打歌舞台宣傳的團體也不多，有許多團體在還沒成名以前就可能因為各種因素解散。另外，也有人是因為個人因素而退團，像是WINNER前成員南太鉉就因為心理健康因素退出，DIA前成員恩真也因為罹患恐慌障礙解約退團。

除了健康因素外，也有偶像是因為邁入人生的下個階段而離開。最常聽到的就是因為戀愛或結婚退團，雖然大部分的經紀公司都會下達禁愛令，但還是常常爆出偶像戀愛的消息，偶像戀愛一直都是粉絲們很敏感的議題，大部分的粉絲其實都沒辦法接受自己的偶像談戀愛，所以只要一爆出戀愛傳聞，粉絲的反應都很大，也造成許多偶像一但選擇戀愛或結婚就會選擇退團。代表性的偶像有與FTIsland崔敏煥結婚的Laboum前成員律喜。

許多偶像一但選擇戀愛或結婚就會選擇退團。代表性的偶像有與FTIsland崔敏煥結婚的Laboum前成員律喜。（IG@崔敏煥）

近來因為負面新聞而宣布退團的偶像也不少，因為韓國對於偶像的道德要求標準非常高，只要有一點小瑕疵都有可能被大眾放大檢視，有些偶像也會仗著自己的職業身分做出許多讓粉絲不能理解的行為，導致自己的形象一去不複返，甚至有極端的粉絲會發起退團連署，因負面新聞離團的偶像有DAY6晙赫、N.Flying權光珍、BIGBANG勝利、FTIsland崔鍾訓等等。

韓國對於偶像的道德要求標準非常高，因負面新聞離團的偶像有DAY6晙赫、N.Flying權光珍、BIGBANG勝利、FTIsland崔鍾訓等等。（視覺中國）

個人因素的離開也許佔了很大的一部分，但有時候卻是身處的環境所迫，讓偶像不得不離開。紅極一時的女團T-ara，在2012年陸續傳出霸凌、與其他團員不合、成員姐姐恐嚇的事件，重創團體形象，事件主人公和榮、雅凜也相繼退團。另外，也有團體是因為經紀公司的問題而被迫退團或解散的。像是男團B.A.P就因為公司的不當待遇，逼得成員們在2014年對所屬公司TS娛樂提出專屬合約無效訴訟，同公司前輩團Secret成員也陸續在合約到期後離開TS，現在只剩下一位成員的Secret也等於是名存實亡了。去年因為爆出製作人虐待事件的天才樂隊The East Light，最終也和經紀公司解約，只能說好公司是可遇不可求。

此外，偶像其實也像運動選手一樣有年齡的問題，因為沒有人能夠一輩子做偶像，現在出道的孩子年紀也一個比一個小，許多元老級偶像團體，也漸漸被新生代團體取代。雖然有些偶像會選擇退團，但有些人也會開發新的跑道，轉戰演員界、綜藝界、主持界的偶像不勝枚舉。現在也流行轉行當Youtuber，有些人甚至賺得比自己當偶像的時候還多，最為人熟知的就是MBLAQ的G.O。而大前輩男團Super Junior則是同時轉換跑道，又能兼顧團體發展的最好例子。

不管是因為合約、個人原因、經紀公司等等，會發生退團、解散事件的原因其實有千百種，而偶像們退團、解散後的發展也是許多粉絲關心的焦點。原先為BEAST成員之一的張賢勝，在2016年因音樂理念與其他成員不同而退出。（Facebook@BEAST）

從上述內容我們可以看到，不管是因為合約、個人原因、經紀公司等等，會發生退團、解散事件的原因其實有千百種，而偶像們退團、解散後的發展也是許多粉絲關心的焦點。原先為BEAST成員之一的張賢勝，在2016年因音樂理念與其他成員不同而退出，雖之後以個人身分活動但反應不如團體活動熱烈，先前張賢勝也曾寫下長文道歉，表示當初因為自己無畏的自尊心才導致退出的結果。而張賢勝現在正在服役當中。

曾為東方神起一員的朴有天，近年來捲入多起負面新聞，最近更因為涉嫌吸食毒品引起外界嘩然，曾經紅極一時的偶像，如今已成為過街老鼠。元祖男團水晶男孩的成員姜成勳先前捲入詐欺嫌疑和欺騙粉絲等爭議事件，在今年初宣布與YG娛樂解除合約，並暫停參與水晶男孩的活動，近期姜成勳因為「失言」再度成為韓網的話題人物，也讓姜成勳的形象一落千丈。

但退團、解散對藝人來說也不見得都是壞事。曾為女團PURETTY(現已解散)和APRIL成員之一的昭珉，當初因要專心學業而離開APRIL，而後以新身分男女混聲團體KARD成員重新出道，KARD特別的曲風與風格讓他們跟其它韓國團體有所區別，在海外也已經擁有一定的人氣，甚至去年還跟Super Junior合作歌曲《Lo Siento》前程很被看好。

泫雅去年與後輩E'Dawn爆出戀愛消息後離開CUBE，現在兩人都成為PSY公司P NATION的旗下藝人，粉絲們也都非常期待兩人的未來發展。（泫雅IG：＠hyunah_aa ）

除此之外，曾為Wonder Girls一員的泫雅，雖然當初因身體問題退出Wonder Girls錯過一波大紅的機會，但之後以4minute再次出道後，泫雅不只成為團體中的最紅成員，公司甚至幫泫出了好幾張Solo專輯，是CUBE力捧的藝人之一，不過去年與後輩E'Dawn爆出戀愛消息後離開CUBE，現在兩人都成為PSY公司P NATION的旗下藝人，粉絲們也都非常期待兩人的未來發展。

跟泫雅同為Wonder Girls出身的宣美，在Wonder Girls解散後首次SOLO回歸就引起高度迴響，經典歌曲<Gashina>幾乎人人會唱，副歌舞蹈部分也掀起模仿潮。另外，從選秀節目《PRODUCE101》出道的I.O.I成員，在解散後也各自回原公司發展，目前公認發展最好的成員就是請夏，SOLO出道後請夏的聲勢看漲，每次的回歸都能佔據音源榜的上位圈，是新生代SOLO歌手中不可忽視的強者。

對每個人來說都有自己的生涯規劃，而我們一般人會隨著自己的生涯規劃選擇是否要轉換跑道，偶像藝人也是如此。偶像是人不是神，他們也有自己想要過的人生，與其把退團看得好像背叛團體、十惡不赦，不如站在他們的立場去思考，轉換跑道的他們也許是有自己的人生規劃，離開舒適圈雖然不是一件容易的事，但能鼓起勇氣離開舒適圈更需要粉絲給予更多的支持和力量。

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【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：【深度報導】偶像是人不是神...為什麼他們都選擇「退團」？韓國偶像界的黑暗面大公開！】