Super Junior晟敏、強仁醜聞多仍未離隊　觸怒韓國粉絲發聲明抵制

隨着Super Junior成員圭賢上個月正式退伍，Super Junior所有成員均已履行兵役，不過隨之而來的是Super Junior應否以完整體回歸的問題，皆因晟敏和強仁醜聞不斷，E.L.F.（Super Junior粉絲）早已發聲明，要求兩人退隊，以免影響組合聲譽。Super Junior所屬公司Label SJ今日（3/6）表示，Super Junior以利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢組成的9人體活動，將於下半年發行新專輯，而晟敏和強仁則專注個人活動，但E.L.F.不滿晟敏和強仁沒有引咎離隊，於是發表聲明，要求兩人退隊，並在公司明確回覆訴求前，粉絲會抵制Super Junior的活動。

Super Junior所有成員經已完成兵役。（視覺中國）

隨着圭賢退伍，Super Junior也着手準備推出新碟。（視覺中國）

晟敏2014年9月公布與音樂劇演員金思垠戀情，並於同年12月與女方結婚，然而晟敏公布戀情和婚訊，均沒有與家人、Super Junior成員和所屬公司商討，而事前晟敏多次宣稱無意結婚，令粉絲感到被晟敏欺騙。晟敏又被發現多次轉贈粉絲禮物予妻子，而兩人受非議情況下，仍堅持公開曬恩愛，加上金思垠曾讚好羞辱韓國粉絲的圖片，兩夫婦的行動因而多次觸怒粉絲；至於強仁曾於2009年發生夜店打鬥和酒駕肇事逃逸，演藝事業一度暫停；雖然強仁2012年完成兵役後重返演藝界，但他2016年再次酒駕肇事逃逸，並於2017年在夜店對女性友人動粗，強仁再次全面停工，直至近日才透過網絡劇重返幕前。

晟敏和強仁因欺瞞粉絲和官非纏身，被粉絲要求退隊。（視覺中國）

晟敏宣布戀情和婚訊的手法傷盡韓國粉絲的心，而妻子金思垠（IG：4silver_32）讚好「海外粉絲掌摑韓國粉絲」圖片，更引起韓國粉絲不滿。（網上圖片）

強仁多次惹官非，令Super Junior名譽受損。（視覺中國）

晟敏和強仁近況

+ 9 + 8 + 7

Label SJ公布晟敏和強仁個人活動消息後，韓國E.L.F.下午發表聲明，要求晟敏和強仁永久退團。E.L.F.指出強仁多次惹官非，雖然強仁表明會自我反省，但近日拍劇復出，看不出有反省跡象，若強仁繼續以Super Junior成員身份活動，或會令組合留下包容罪犯的印象，未來發展恐障礙重重；而晟敏不單欺瞞粉絲，亦無視粉絲們的心情，因而被要求退隊。E.L.F.認為晟敏和強仁令Super Junior名譽掃地，退隊實在刻不容緩，若Label SJ未有明確回覆，E.L.F.無限期抵制Super Junior和成員的所有活動。