【裵珍映香港記者會】招牌撒嬌冧粉絲　力證Wanna One感情好

前Wanna One成員裵珍映今天（22日）來到皇室堡出席記者會，為今晚的見面會《BAE JIN YOUNG 1st Asia Fanmeeting Tour in Hong Kong “IM YOUNG”》造勢外，更特意在緊密的行程中，提早抽時間與香港粉絲見面。由早上開始，已有大量粉絲聚集等待偶像，現場氣氛熱烈。

裵珍映自去年來港出席《MAMA》頒獎禮後，相隔半年再訪港，吸引大量粉絲手持手幅和應援板到場支持。非常識做的裵珍映，一出場立即以廣東話打招呼說：「大家好，我係裵珍映。」他亦表示心情開心又激動。問到有否想念香港粉絲，他也非常識做回答：「Yes！」主持人請他透露今晚見面會內容時，他則表示要保持神秘，只講到大部分表演他都有份參與編排。裵珍映一場來到香港，當然少不了展示《Produce 101》第二季中的招牌撒嬌，他又連續擺十個心心，大派粉絲福利。

裵珍映連續擺出十款心心，向粉絲大派福利。（劉智源攝）

粉絲最關心的部分，當然是裵珍映與Wanna One成員仍有否聯絡。他表示成員們的聊天室仍非常活躍，最常與黃旼炫和朴志訓見面的他更講到最近才與黃旼炫見過面。此外，裵珍映分享小時候有看香港電影，覺得香港是一個充滿特色的都市。被問到有沒有想合作的香港藝人，他坦言不太了解請粉絲推薦，於是台下粉絲立即大叫「周潤發」，場面搞笑。記者會結束前，裵珍映講到：「多謝大家來到這裡，我非常開心，我會更努力為了各位粉絲而準備。」亦走到台下與粉絲大合照。

裵珍映大讚香港粉絲熱情，稱大家的應援聲很好聽！（劉智源攝）

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