被AI選為最像峰不二子完美身材　寫真女星自爆虛報三圍竟爆紅

日本寫真界不時會爆出欺詐新聞，例如封面詐騙，甚至全本寫真都過度修圖，完全與真人不符。最近亦有爆出虛報三圍的新聞，不過事件主角卻意外因此爆紅。

《魯邦三世》女主角 峰不二子。（Pinterest圖片）

最接近峰不二子的身材



日本人氣動漫作品《魯邦三世》的女主角峰不二子以超現實的魔鬼身材聞名。人氣雜誌《ASAHI藝能》早前舉辦「AI評選最像峰不二子的身材Best50」，根據女星們的三圍數字，列出最接近峰不二子身材的女星排行。



最後由寫真女星 みねりお（柴咲凛）於排行中位列第一，撼嬴深田恭子、長澤雅美、藤原紀香等著名女星。

（Instagram@mine_rio）

上節目自爆虛報三圍



不過樹大招風，冠上真人版峰不二子的名號後，有網民就發現她真人與登記三圍不同，從網誌照片能看出她身材似乎頗為臃腫，完全沒有峰不二子的S型曲線。



近日她接受日本電視台節目《有吉反省會》邀請，更直言自己虛報三圍數字。



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節目播出後，みねりお的大方表現，加上身材的欺詐成分不算很高，令她一度爆紅，個人Blog及作品銷量都衝上第一位，可算是打響了如意算盤。