【月曜夜未央】9個職業的心底話　髮型師：別再叫我跟照片剪

大家上班面對麻煩的客人時，內心或多或少都會有些意見，但礙於自己只是打工仔的關係，只能將這些不滿藏於心底。

近日日本節目訪問不同行業人士，了解他們工作時無法說出口的內心呼喊，發現原來平日作為顧客的我們是這麼麻煩的......

大家想對麻煩客人或上司說甚麼呢？（節目截圖）

最近日本Twitter瘋傳一則關於垃圾處理的貼文，一位員工表示竹籤是十分危險的凶器，收集時可能會不慎被刺傷手掌，甚至造成破傷風，呼籲民眾要報紙包好才扔掉。



不少網民看到後恍然大悟，表示以後會注意竹籤處理問題。

各行各業心底話



有見及此，日本電視台節目《月曜夜未央》近日對各行各業人士進行訪問，詢問他們平日工作時有甚麼心底話想跟客人說。



例如當客人要求按照照片裡的明星或模特髮型剪髮時，髮型師們都會不知所惜，因為他們大多都不會剪...



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