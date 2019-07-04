【日本金句王】高EQ回應Haters　網民大讚ROLAND：不愧是第一牛郎

大家還記得早前日本爆紅的「歌舞伎町帝王」ROLAND嗎？作為年賺三億円（約2157萬港幣）的日本第一牛郎，除了外型別樹一格外，令他成名的就是結合幽默與極度自戀特色的金句。

ROLAND名言：「世上只有兩種男人，就是我，及我以外的男人。」 （ROLANDofficialsite）

笑對Haters惡意留言



作為日本第一牛郎，再加上極度自戀的個性，自然惹來不少Haters，也有不少人在他個人Twitter留言評擊他。



不過對於接客經驗豐富的ROLAND來說，應付Haters似乎沒有難度，亦從中爆出不少鬼馬兼自戀的新金句，近日亦引起不少網民熱烈討論。



除Haters外，也有不少粉絲留言請教人生道理（點擊圖片觀看）

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不少網民大讚ROLAND的EQ十分高，即使面對Haters惡意滿滿的留言，仍能心平氣和大玩語言藝術，而且包含不少人生哲理，不愧為日本第一牛郎。



ROLAND過往金句重溫

ROLAND的Twitter