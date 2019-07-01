【蜘蛛俠：決戰千里】網民嫌棄海報太醜　寧願自己動手再創作？

《蜘蛛俠：決戰千里》作為Marvel Studio MCU第3階段收官之作，炮聲雖響，但在宣傳海報上，網民覺得稍微廉價之餘，沒有蜘蛛俠的風格，完全不收貨。 有粉絲們就為電影重新設計海報，每一幅都比官方海報更傳神，甚至其中一幅作品受到網民推崇，更要求官方直接採用這一張海報進行宣傳活動！

《蜘蛛俠：決戰千里》於6月28日正式上映。（Facebook@SonyPictureHK）

《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）於6月28日正式上映。作為MCU第3階段收官之作，Marvel Studio在電影上的宣傳功夫想必是落足心力吧！

然而，即使粉絲們萬眾期待《蜘蛛俠：決戰千里》，但是海報難看，仍然是不能接受。網民對於這次的宣傳海報完全不收貨，認為海報設計沒有蜘蛛俠應有的感覺和風格。

有網民指出，官方推出的海報雖然未至於難看，但海報中每個角色的光暗處理、動作姿勢和標題字型，的確與過往Marvel Studio出品有明顯差距。海報中的蜘蛛俠在動作姿勢方面，不斷重複蹲下和招牌倒吊，看不到任何新意之餘，更有一張海報被粉絲們認為「廉價感滿滿」，網民對此覺得難以接受。

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對比官方推出的海報，網民創作就顯得十分出色。可能是因為粉絲非常熟悉MCU宇宙，粉絲在創作當中，保留了蜘蛛俠和其他角色的細節，將角色的性格表露無違。其中一張自創海報更非常高質，被粉絲要求官方直接作為官方宣傳海報使用！

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在眾多作品當中，正是這一幅由荷蘭粉絲Jesper Abels所創作的海報，受到眾多網民的推崇。在這幅海報當中，Jesper將傳統的「紅藍戰衣」和在這一集當中出現的「潛行戰衣」融合起來，再加上兩隻霸氣的蜘蛛臂，整體視覺效果非常優秀。對比官方海報，網民們更一致要求官方直接採用這張海報為宣傳海報！

出色的線條和色彩，還有完美融合兩套戰衣，令作品受到眾多粉絲喜愛。（Jesper Abels）

其實網民自創海報，是一個由Sony與Talenthouse合辦的主題海報創作大賽。活動向全球粉絲招募自創海報作品，並於電影上映前正式公布賽果。以上10張被網民狂讚的自創海報，正是比賽的10強作品。

網民的作品如此優秀，電影公司甚至能夠用作電影宣傳，難道以後電影公司透過這樣的方法，就可以在海報設計上省下一筆經費嗎？