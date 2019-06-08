【Spiderman】重溫41年前日版蜘蛛俠　百變登場台詞超中二

Spiderman新電影《蜘蛛俠︰決戰千里》將於本月尾上映，近日有網民再次「翻推」41年前日本版蜘蛛俠的片段，發現超有特攝戰隊風格！

41年前的日版蜘蛛俠超識擺Pose！（スパイダーマン東映版）

鮮明特攝風格



日版《蜘蛛俠》於1978至1979年期間播出，由擅長拍特攝（幪面超人及超級戰隊系列）的東映製作。當時東映向美國Marvel申請角色的使用版權，再配合原創劇情及設定，創造出充滿特攝風格的蜘蛛俠。



每當日版蜘蛛俠登場時，除了會瘋狂擺招牌Pose外，還會因應該集劇情「撻朵」，如自稱「退治怪物的專家」、「格鬥技世界冠軍」、「從地獄來的使者」等等，中二之餘亦超熱血！



點擊圖片或影片觀看

+ 10 + 9 + 8

蜘蛛俠駕駛巨大機械人？！



兒時看超級戰隊時，敵人最後總會巨大化，而主角們就會駕駛並合體成巨大機械人，原來這設定是來自這套蜘蛛俠！



因為當年日本人不太熟悉Marvel作品，為了讓蜘蛛俠更震撼，便為他特設飛天戰車「GP-7」及可以變成巨大機械人「雷奧柏頓」的宇宙戰艦。



播出後反應意外地熱烈，機械人的銷量亦十分好，於是東映便將「主角控制機械人打怪獸」套用於1979年的萬國戰隊，亦變成超級戰隊的公式設定。



點擊圖片觀看

年度大專界歌唱盛事【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】，決賽將於6月26日在旺角麥花臣場館舉行，一起來見證大專歌王的誕生！

購票詳情：

門票價格 -$130/$150

＜購票請按＞