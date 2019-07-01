【蜘蛛俠：決戰千里】入場前先重溫　要看完這5套Marvel電影！

全城期待的《蜘蛛俠:決戰千里》於本周搶先美國在香港上映，不少人都衝去戲院，為Marvel Studio MCU宇宙的第三階段，畫上一個完整的句號。但為了做個完整的了結，並將電影裏的的彩蛋發掘出來，難道你打算將Marvel 23套作品完整看一遍嗎？ 《開罐Opener》為大家準備了「精選懶人包」，大家只需要看完以下5套，就能夠將蜘蛛俠的身世和劇情發展初步了解清楚！

（《蜘蛛俠：決戰千里》海報）

＊＊＊以下內容沒有劇透，請放心觀看＊＊＊

【1】《蜘蛛俠：強勢回歸》

雖然有點多餘，但要了解仔細蜘蛛俠的身世，總不能不看前作吧！前作中不僅提到與老友Ned和MJ的友情，更有提及到與鐵甲奇俠亦友亦師的深厚感情。種種細節都是重要線索。

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+ 3 + 2

【2】《復仇者聯盟4：終局之戰》

Marvel粉絲們看了《復聯4》嗎？發生在《復聯4》後8個月的《蜘蛛俠:決戰千里》，將會承繼了該世界觀，面對突然重生的一半人口，還有消失的超級英雄，種種事件和問題都會在《蜘蛛俠:決戰千里》中得到延續。

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+ 5 + 4 + 3

【3】《Marvel隊長》

《Marvel隊長》作為第4階段擔大旗的主角之一，當中出現的敵人也很有可能成為第4階段的伏筆，同樣地在作為承上啟下的《蜘蛛俠:決戰千里》中，這些敵人也很有機會佔有一席之位。有興趣跟緊MCU宇宙的朋友，一定要重溫一下啊！

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+ 4 + 3 + 2

【4】《美國隊長3：英雄內戰》

美國隊長本人雖然與蜘蛛俠並沒有太大關係，但在該電影開端頭20分鐘，當中提及的細節，包括鐵甲奇俠在大學演講中示範全息投影科技等等線索，都將會成為《蜘蛛俠：決戰千里》裏的關鍵，絕對有必要重溫一下。

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【5】《鐵甲奇俠》

在看《蜘蛛俠：強勢回歸》時，大家已經感受到鐵甲奇俠與蜘蛛俠之間傳承的意義。在鐵甲奇俠逝去後，蜘蛛俠作為在MCU宇宙第4階段中象徵鐵甲奇俠的接任人，難免有著懷緬和致敬的細節和畫面。不想錯過彩蛋的各位，在看《蜘蛛俠：決戰千里》之前，最好將《鐵甲奇俠》溫習一次！

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