orz係咩意思？過氣潮語無人識　 想唔認老都唔得

想必許多人都用過orz來表達自己的心情吧？甚麼？你說你不知道這個符號？沒關係，反正也要退流行了，還在用orz的都已經老了。

長江後浪推前浪，前浪死在沙灘上。

隨着網路文化的興起，有愈來愈多「文字」被創造出來，廣義上通稱為「火星文」，而其中還有許多不同的表達方式，縮寫、合體字、諧音等等，「顏文字」也是其中一種。然而「時代在走，文字在變」，從2000年代初到現在將近2020年，顏文字的使用已經有了不少的變化。

日前在Twitter上，就有日本網友上網分享，發現現在的高中生竟然看不懂「orz」了，而這個話題引起了眾多網友的熱烈回應，已經獲得了近三萬的轉推。

「大家知道嗎？『orz』已經不通用了喔？人家竟然問我是甚麼簡稱嗎？還是副檔名嗎？」（Twitter@gorilla_kuso）

有許多的網友感嘆不知不覺自己就老了，也有人懷疑這應該只是個案，明明大家也都還在使用呢！自己真的還沒老！（點圖放大▼）

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orz的名稱為「失意體前屈」，是由日文而來，而有相當多的類似表達方式，如Orz、OTZ、srO、STO等等，或者是進化版如6rz、囧rz、崮rz等等。在台灣曾在學測當中出了「將『3Q得orz』修正為正常的白話文」的題目而引起爭議，由此可以窺見網路文字對現在人影響頗深。即便今日它也許不再流行，但可以稱它為顏文字的經典代表之一也不為過。

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