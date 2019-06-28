10個90後厭世掙扎：繼續升學？工作假期？完成夢想...

「關於人生的一切，什麼都可以放棄！」南韓受到經濟不景氣和低薪的影響，年輕人已對任何事物都不抱持希望，從一開始拋棄戀愛、結婚與生子的「3拋」世代，發展成再放棄人際關係、買房「5拋」、以及不想要夢想和希望的「7拋」，甚至現在有已經不顧一切的「全拋」世代。其實換成台灣人的用法，這就是「厭世」，是對未來沒有希望的寫照。在「全拋」的環境下，有哪些事情是年輕人掙扎不想放棄的呢？ 今日DailyView網路溫度計就透過《KEYPO網路大數據》調查，整理出網友討論25歲以前，最迷惘煩惱的事。

十、要考公務員嗎

公務員是許多人心目中的夢幻鐵飯碗，不論景氣多差，都會有基本的薪水和年終獎金。許多爸媽在子女畢業後就會逼著他們去報考。但事實上，公務人員也有不為人知的心酸，甚至有不少人討論，自己考上後馬上幻滅，工作內容不輕鬆，如果不喜歡，做一輩子就像浪費生命。

九、和朋友如何維持社交關係

不少年輕人已從三拋世代變成五拋世代，甚至連人際關係都放棄經營。如果薪水連自己的養不活了，還要花時間和朋友出去玩、吃飯、喝酒嗎？幫一個朋友慶生，緊接而來的就是整群朋友的慶生會！有時候和朋友三天不聯絡也不痛不癢，那完全不聯絡應該也沒關係吧？

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年5月09日至2019年05月08日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『25歲以前最煩惱的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

90後青年最厭世的迷惘時刻。（DailyView網路溫度計）

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】