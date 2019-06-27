大數據分析10大必睇推理漫畫！金田一只排第3？　第1名你肯定睇過

真相永遠只有一個！推理懸疑漫畫是許多網友熱愛的「補腦聖品」，時不時嗑上幾套，活絡活絡腦袋，不僅燒腦一下還真的有「日常邏輯變好」的感覺。（是感覺還是錯覺XD）日本推理作品大致上有兩個流派，一個是強調「不應只是推理，更應當反映並描寫現實社會」的社會派，另一個則是以邏輯至上有着滿滿解謎樂趣為主、故事添加離奇情節與詭計的本格派。除了以上的純推理，還有結合其他元素（例如奇幻、冒險、逃難等）的推理作品，都讓讀者津津樂道。

今天網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》網路大數據調查，看看網友心目中最愛拿來燒腦的十大日本推理懸疑漫畫有哪些？

第10名：彌留之國的愛麗絲（今際之國的闖關者）

故事描述不起眼的高三生主角，始終過着鬼混逃避現實的日子，直到有天與朋友目睹一顆大煙火，就此踏入詭異世界，他也必須努力闖關通過一個個「死亡遊戲」才能存活。許多網友認為，這部作品之所以有致命吸引力，是因為故事內容十分精緻與充實，氣氛營造也相當優秀，讓讀者彷彿身歷其境，好像真的和主角一起面臨死亡一樣緊張。

第10名：彌留之國的愛麗絲（今際之國的闖關者）（Amazon）

第9名：偵探學園Q

《偵探學園Q》是天樹征丸原作、佐藤文也作畫的少年漫畫，漫畫主人翁Q是一個夢想成為「世界第一的名偵探」的國三生，他通過「DDS」最後試驗後，與夥伴們被安排進入學園的特別班，偵探學園生活也就此展開，漫畫中最有名的一句話莫過於「如果連偵探也放棄的話，那麼案情將永遠陷入迷宮之中！」故事裹的角色也都各自擁有不同的偵探特質，像是「擅長解讀各種密碼」、「瞬間記憶能力」與「凡事冷靜」。

第9名：偵探學園Q（漫畫封面）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月17日至2019年05月16日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『推理懸疑小說』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

圖片來源︰DailyView網路溫度計

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