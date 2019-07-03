日本情趣旅館推九龍寨城風格　網民：嚇到腳軟點算好！

最近日本一間情趣酒店新裝修，推出10大主題風格，當中包括九龍寨城風格，其懷舊和詭異的風格，令其瞬間成為日本熱話！

（HOTEL555沼津駅北官方網站）

九龍寨城主題裝修

位於靜岡縣的一間情趣旅館「HOTEL555沼津駅北」最近重新裝修，將一共10層的旅館裝修成10種不同風格，其中一層更以香港九龍寨城為主題，將日本人對舊香港的理解表現的淋漓盡致，懷舊和詭異的風格，更令網民爭相討論！

走進80年代黑社會電影

曾到訪的住客留言，表示出現在場景中的紅色燈罩、舊式士多和毛澤東圖像，還有昏暗的燈光，讓到訪的人有一種走進80年代黑社會電影的感覺，代入感很重，而且感覺非常刺激。

（HOTEL555沼津駅北官方網站）

裝修部分僅限走廊部分

但舊香港風格的裝修實在太「刺激」和「詭異」，網民認為僅是走進去，已經擔心「嚇到腳軟點算好！」，又如何能夠享受到在情趣酒店的歡樂時光呢？ 其實這10個特色裝修僅包括走廊部分，而酒店房間內仍然是傳統模樣，到訪的客人進去房間內，就不會受到外面裝修的形象了。

1個主題10種風味

然而網民的熱情卻沒有因此而熄滅，因為除了九龍寨城主題，這10個特色裝修實在是太精緻，非常「打卡able」，網民反而爭相計劃去留宿一宵！

其他特色裝修分別包括「熱帶風情」、「熱帶風情」、「航海時代」、「繁榮古埃及」、「魅惑江戶」，一共10個裝修，都受到網民好評！

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酒店資訊

名稱：HOTEL555沼津駅北

網站：https://www.hotenavi.com/555-05/

地址：〒410-0056 静岡県沼津市高島町19-18 055-922-3330