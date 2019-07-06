Crayon Pop 成員訴說偶像辛酸史　「雙腳要綁著5kg的沙包練舞」

2014年，韓國女團Crayon Pop主唱的歌曲《Bar Bar Bar》唱得街知巷聞。 經過5年，Crayon Pop雖然沒有正式解散，但成員都已經各散東西。其中Way現在專注於YouTuber的發展。她日前接受外國頻道「Asian Boss」的訪問，大談當偶像的辛酸史。

Crayon Pop

2012年7月19日出道的韓國女團Crayon Pop，原本有5名成員，其中昭燏因為與元祖偶像團體H.O.T成員文熙俊結婚而退團，現在只剩下金美、艾琳、超娥和唯一（Way）等4名成員。2014年，她們憑著《Bar Bar Bar》一曲人氣急升，頂著安全帽、穿著運動服的造型，更成為了當時的熱門模仿對象。不過，之後她們的發展並沒有甚麼大改進。直到現時，雖然團隊仍未解散，但成員都已經專注於各自的發展。其中Way成為了YouTuber，日前接受外國頻道「Asian Boss」的訪問，大談偶像的辛酸史。

Crayon Pop

【1】最辛苦是要改變生活習慣

Way認為，成為偶像最辛苦的，就是要改變原有的生活習慣。「當了練習生和出道之後，整天也要練舞，我雙腳都是瘀傷。」她還表示，當時公司說為了讓她們跳舞跳得更輕型，要求她們在練舞的時候，分別於雙腳各綁著5kg重的沙包。不過，她覺得沒有時間睡覺才是苦中之苦，「公司為了讓我們適應偶像的生活，每天早上4點就要我們到公司上班，過了凌晨12點才讓我們回公司」。

「對我來說最辛苦是不能睡覺。」（YouTube@Asian Boss）

【2】不能接觸外人

Way表示，談戀愛對偶像來說的確是一個禁忌。為了防止他們有機會談戀愛，公司甚至不讓他們外出。就算想和家人見面也不容易。「我有一年的生日，爸爸說想見我，親自來了公司。但最後我們也沒能見上面。」事實上，Way的確有試過因為偷走出去被公司抓到的經歷，「大概有三、四次。當時他們叫我馬上離開，並說我不再是Crayon Pop一員。不過到我真的離開之後，他們又會再叫你回去」。

「戀愛是禁忌。」（YouTube@Asian Boss）

【3】靠借貸維持生活



近年來越來越多娛樂公司被爆出「不人道的合約」。Way表示，自己簽合約的時候還小，沒有詳細考慮合約的內容是否公平。要出道的話，已經要投資於組合上，但不少人也未能一時三刻拿一大筆錢出來，所以不少偶像於出道初期幾乎是沒有收入，因為都要拿去還錢。Way表示自己就是一個好例子。「我們出道1年半也是從來沒有收過錢。那段時間只能靠銀行借貸來維持生活」。

Way表示，第一次收到錢是出道1年半後，「那時候每人收到1300萬韓圜（約港元86000）。」（YouTube@Asian Boss）

給想成為偶像的年輕人的勸戒

K-POP在全球的影響力越來越大，世界各地也有不少年輕人想投身這個行業。Way以過來人的身份表示，在螢幕上看到的偶像，只會向觀眾呈現最好的一面，但其實大家都看不見他們背後付出了無數的犧牲和努力，「希望大家不要只因為看到舞台上完美的偶像而對他們產生憧憬。」