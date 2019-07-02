【蜘蛛俠】Tom Holland到訪韓國兒童病院　暖心舉動獲網民大讚

「蜘蛛仔」Tom Holland除了是公認的「劇透王」之外，亦是一名超級大暖男。近日他於韓國宣傳電影《蜘蛛俠：決戰千里》期間，特地抽時間到訪當地一間兒童病院，不少在場的醫護人員及家長也大讚他「人美心更美」。

Tom Holland於首爾宣傳電影（OSEN圖片）

為了宣傳電影《蜘蛛俠：決戰千里》，主演演員Tom Holland及Jake Gyllenhaal於6月28日到訪首爾，並於7月1日召會記者招待會。其中「蜘蛛仔」Tom Holland於出席記者會之前，更特地抽時間到訪位於首爾鍾路區的「首爾大學兒童病院」，探訪生病的孩子。

ig@yoonmi_2

為了哄小孩子開心，Tom Holland還特地穿著蜘蛛俠的服裝到訪醫院。根據韓媒「Insight」的報道，Tom Holland於醫院逗留了接近1小時，期間於醫院內四處走動，並主動與病患者聊天及合照。而院方亦表示，他亦親自準備了禮物派給現場的小朋友。

+ 12 + 11 + 10

據悉，所有的醫護人員及病患事前都是不知道Tom Holland的「驚喜探訪計劃」，所以所有人一看見他的出現，也感到非常意外及興奮。平時非常喜歡小朋友的他，是主動提出是次的探訪要求，而且他事前亦再多拜託負責安排活動的人士，希望他們千萬不要向外界泄漏是次行程。不少網民都大讚他的暖心舉動，「感受到他只想安靜地做善事的那顆善心」、亦有當天在場的家長於SNS上發文稱讚「他不是英雄，而是天使」。