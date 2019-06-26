【PDX101】迷妹高溫下穿娃娃裝替練習生應援　獲本人親自到場認證

韓國選秀節目《PRODUCE X 101》已經進行了一半，現在只剩下30名練習生。不過上周舉行第2次順位發表式之後，宣佈增設「X復活戰」，讓已經被淘汰的1位練習生復活，繼續比賽。不少粉絲都盡力為心儀的練習生拉票。其中一名粉絲，連日來於高溫下穿著娃娃裝，於弘大街頭派傳單，為偶像拉票。

不少路透消息也看到這位粉絲連日來於弘大派發傳單（twitter@rurix101）

韓國選秀節目《PRODUCE X 101》正在進行得如火如荼，上週舉行了第2次順位發表式後，再淘汰了30名練習生，現在只剩下30名練習生。不過於上周的節目尾段，國民製作人代表李棟旭再宣佈，節目將加入新環節－「X復活戰」。於第2次順位發表式被淘汰的30名練習生，將有一名可以復活，繼續參加比賽。

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最近不少粉絲也在SNS上發消息，指在首爾旅遊熱點弘大的街頭，看見一名身穿「鬆弛熊」裝的人，身上掛著「it's 白真time」的應援牌子，不斷向途人派發糖果和印有白真樣子的宣傳單張。這幾天首爾的最高溫度都超過攝氏30度，穿著短褲也覺得熱，不少人也擔心穿著娃娃裝的那位粉絲會中暑。

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twitter@rurix101

皇天不負有心人。根據微博用戶@哎一股清流的消息，白真本人已經親自到抵現場，接過該名粉絲的應援了。除了他之外，Yuri、金成賢等被淘汰的練習生也有一同前往。於第2次順位發表式中排36位的白真，曾經參加過另一個選秀節目《Mixnine》，舞蹈實力非常強，而且樣子也長得很帥，希望他以後能走花路吧！