牛郎被女友刺成重傷後改名「不死鳥」復出　「抱歉我活著回來了」

還記得高岡由佳嗎？就是那位日本用菜刀刺傷牛郎男友，然後在警車上露出詭異微笑的女生。而另一位事主，那位被刺傷的男生，近日已經在牛郎界復出，更改名為「不死鳥」，不過網友對他的復出似乎有兩極化的看法。

案件的事主之一，男生原名「Luna」，在被刺傷之後一直沒有消息，而網民對案情亦非常好奇。近日Luna的twitter終於更新，貼出了他復出的照片，感謝大家的關心之餘，更改名為「Phoenix Luna」（不死烏Luna）。

Luna復出之後改名為不死鳥（twitter@runaruna_000000）

很抱歉，但我活著回來了。

在他的復出宣言之後，網友對他的復出似乎有兩極化的看法。有網友覺得人沒事就好，更笑說Luna的「生命力真強」、「這樣也復出，精神意志真是強大啊」。不過亦有網友留言揶揄，其實是因為他劈腿，所以女友才會忍不住殺他，叫自己做不死鳥實在太諷刺。

有網民指是Luna先劈腿，才會引發血案。（網上圖片）

網友會有如此大反應，主要原因是在2ch上，有網民「爆料」，Luna跟高岡由佳上床時，劈腿的對象打電話來，情緒失控的高岡由佳於是拿菜刀追殺Luna，而她被逮捕時講電話的對象，據說正是劈腿對象云云，因此讓不少網友覺得是他因劈腿才會被殺，是咎由自取。

高岡由佳刺傷男友之後冷靜待捕。（網上圖片）

事情的真相是如何我們不得而知，不過Luna亦寫了長文解釋了他決定復出的原因。他在Twitter上表示，事件之後他昏迷了5天，事件對他的身體和心靈，都造成不小傷害，他更猶豫是否該繼續男公關的工作。但店裡的主任和男公關們，每天都有探望他並為他打氣。他又特別提到，自己沒錢也無家可歸，只有主任一直以來把他當弟弟照顧，才令他希望繼續跟主任一起努力，最終決定回到歌舞伎町。

Luna長文解釋復出的原因。（twitter截圖）

復出之後亦有不少朋友晚上到店內探望和支持，Luna也在TWITTER上分享不少合照，相中所見，他他跟朋友們都面帶笑容。雖然Luna已經復出，不過目前仍不可以喝酒，「畢竟因為肝臟被刺穿了呢」。

Luna每天都有更新自己的twitter。（twitter截圖）

今年5月23日，高岡由佳因拿菜刀刺殺同居中的男性而遭到逮捕，據說女生曾表示：「喜歡他到不得了，只好殺死他」，事件亦因為她被逮捕時詭異的微笑，以及可愛的長相，引發網上熱烈討論。