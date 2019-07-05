麥當勞推新鹹蛋黃醬　網民熱數4大難食位　化學味？　勁鹹？

自鹹蛋黃薯片後，鹹蛋黃熱潮久久不退，多款鹹蛋黃產品陸續推出市面。麥當勞亦趁機加入鹹蛋黃戰線，推出鹹蛋黃口味麥樂雞滋味醬，但網民試過後一片劣評，更在討論區發帖呼籲大家不要試食。《開罐Opener》就派出記者實試，並為各項指控評分！

買18件麥樂雞即跟配四款沾醬。（吳嘉俊攝）

即日起到麥當勞購買18件麥樂雞，就會跟配四盒不同味道的麥樂雞滋味醬，當中有三款是全新推出，包括「南乳燒雞味醬」、「香草檸檬醬」及成為網絡熱話的「鹹蛋黃醬」。成為網絡熱話的原因，是因為網民都一面倒說它「不好吃」、「好假」！《開罐 Opener》5名記者實試，除了試味看看是否真的「難吃」，更為大家逐項評分！

質地比較稠。（吳嘉俊攝）

【指控1】「陣味好L化學」「食落好假」

網民指這個醬並不像鹹蛋黃味，更不像食物的味道，反而有一陣化學味。《開罐 Opener》記者比較坊間其中一款鹹蛋黃醬及麥當勞的鹹蛋黃醬，成份上麥當勞所用上的增味劑、食用色素、酸味調節劑、防腐劑數量上較多。食勻全港米線的記者Ruby實試味道，覺得初入口有點奇怪的化學甜味，有點搶喉。毒L代表記者則指單看顏色已覺得好化學：「成支螢光筆咁！」

【化學指數】（5分為最化學） 米少女Ruby：4／5 中佬代表A記者：1／5 劣食代表B記者：4／5 哈韓代表C記者：5／5 毒L代表D記者：4／5

（吳嘉俊攝）

【指控2】「無可否認係偏鹹」

有網民指麥當勞的鹹蛋黃醬「鹹到仆街」，作為麻甩的中佬代表，A記者表示的確偏鹹，配麥樂雞就「麻麻哋」，如果用來送飯就一定一流！5位實試記者都覺得不算過鹹，只是口感比較稠，感覺重口味。

【過鹹指數】 米少女Ruby：3.5／5 中佬代表A記者：3／5 劣食代表B記者：3／5 哈韓代表C記者：3／5 毒L代表D記者：4／5

（吳嘉俊攝）

【指控3】「一試好似奶黃包個餡，甜甜哋好奇怪」

與「過鹹」相反，有網民指這個新醬吃起來像奶皇包一樣，甚至帶點甜味。5位記者試過後發現除了過鹹，亦帶一股淡淡的甜味。哈韓記者表示感覺有點像韓國辣味的感覺，雖然辣卻又帶甜，這個醬則鹹又帶甜。米少女Ruby則覺得帶有一種怪怪的甜味。

不過留意返，現時市面上的奶皇包多以雞蛋、牛奶及吉士粉做餡料，多數並無「鹹蛋黃」成份，所以如果在麥當勞的鹹蛋黃醬吃到奶皇包味的話，反映這個鹹蛋黃醬並不像鹹蛋黃味呢。

【似奶皇包指數】 米少女Ruby：2／5 中佬代表A記者：2／5 劣食代表B記者：1／5 哈韓代表C記者：3／5 毒L代表D記者：2／5

【指控4】不像鹹蛋黃味

說到最後，當然要知道有沒有鹹蛋黃的味道！經過《開罐》多個記者試食，5位試食記者普遍都認為如果盲測，肯定不會食得出是鹹蛋黃味。不過自認劣食代表的記者則表示，入口一刻的味道的確有點奇怪，但細嚼之下鹹蛋黃味會慢慢出來，其實吃起來都還好。

【像真指數】 米少女Ruby：2／5 中佬代表A記者：3／5 劣食代表B記者：4／5 哈韓代表C記者：2／5 毒L代表D記者：2／5

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