《美少女戰士》推出劇場版電影　25周年樣貌再次大轉變？

不經不覺，《美少女戰士》已經推出了25周年，近期官方更正式發表《美少女戰士》第四部劇場版作品《美少女戰士 Eternal 死亡月亮篇》，令網民們的童年回憶大爆發！ 但鑒於20週年時推出的動漫重製版，因為容貌大轉變，讓粉絲大喊童年大崩壞！究竟今次25週年劇場版，美少女戰士會變成什麼樣子呢？《開罐Opener》帶大家看一看！

（《美少女戰士》截圖）

《美少女戰士》25周年推出劇場版

隨著公布劇場版作品，官方同時公布了多張海報與預告片段，讓一眾粉絲網民可以先慰藉心靈。官方在預告當中更使用了美少女戰士系列中，最經典的配樂《月亮傳說》，回憶一瞬間就在腦海中爆發，讓人好想立刻衝去看電影！

曾重製動漫惹網民差評

然而在2014年年初，為了慶祝美少女戰士推出20周年所重製的《美少女戰士》動畫版，雖然月野兔們幾位美少女戰士的變身畫面變得更華麗，但全部都變成網紅臉，尖到殺死人的下巴嚇壞了不少粉絲。為此，網民們都相當擔心月野兔在新作裏的模樣，會不會如2014年般大幅崩壞呢？

我們先看看2014年版本與原版究竟有什麼分別吧！

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新作貼近原作畫風

為此擔心的各位粉絲可以安心，因為這次的劇場版將邀請到在90年代版動畫版中擔任人物設計的人設師隻野和子回歸工作，而劇場版也會由原漫畫作者武內直子擔任監製，相信品質非常有保證！

網民們看完之後認為，與動漫重製版的崩壞模樣相比，她們在新劇場版中的臉蛋重新變得圓潤，五官的比例也比較接近原版，相信粉絲們應該會滿意吧！

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新作故事內容吸引

這次劇場版的故事，發生在戰鬥結束後，月野兔與朋友們回到普通生活，卻因為一個意外的原因，發現了一個馬戲團的秘密，令他們的生活有了翻天覆地的改變，更因此展開了戰鬥。她們會因為失去了「尖到殺死人」的下巴，而減弱了攻擊力嗎？

（《美少女戰士 Eternal 死亡月亮篇》海報）

看到曾經最喜愛的《美少女戰士》回歸，一眾網民都感到非常感動！大家最喜歡哪一代樣貌的美少女戰士呢？留言告訴小編吧！