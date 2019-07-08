細食的人有什麼難言之隱？　「雀仔胃」朋友常遇到的6件挫折事

大家身邊有細食的朋友嗎？ 食放題又食得少，食多點又肚疼，這種感覺可不好受。 日本有漫畫家將「小鳥胃」朋友的6個心聲畫了出來，細食的你看完後有共鳴嗎？

小鳥胃一定會知的共鳴位（@debu_dori）

大胃王們平時食那麼多食物，知道「小鳥胃」出街食飯的困擾嗎？

日本畫家橋本ナオキ（@debu_dori）近日在Twitter上載了一輯圖片，

將「小鳥胃」的心聲表達的淋漓盡致，惹得一眾網民拍爛手掌！

這位漫畫家橋本ナオキ經常用他創作出來的公雞社畜角色，

將不少網民的共鳴事畫出來。

這一次，他就以這個公雞角色，

道出細食朋友外出時，

因為食量問題遇到的6個共鳴位。

▼▼▼▼點擊看小鳥胃必知6大共鳴▼▼▼▼

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看完以後，大家有沒有覺得身同感受呢？

每次食放題都會因為吃太少，而覺得自己好廢；

以為自己食量大了，結果卻因為吃多了一點而肚子痛……

這些感覺真的好痛苦啊！

網民們對此都議論紛紛，並留言將自己的經歷講出來！

▼▼▼▼點擊看10個精選網民留言▼▼▼▼

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大家明白身為「小鳥胃」的痛苦之處嗎？身為大胃王的小編表示完全不理解！有「小鳥胃」的朋友對此有共鳴的話，快點在留言告訴小編吧！