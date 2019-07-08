【DSE放榜2019】文憑試放榜懶人包　必備物品、全日流程一次過睇

中學文憑試放榜在即，到底放榜需要準備什麼？收到成績後應如何計劃出路？
《開罐Opener》準備了2019放榜懶人包，為各位綜合DSE放榜重要資訊！
（HK01攝）
【1】放榜日流程
考生只需到所屬學校領取成績通知書，
就能夠查閱個人成績。
不過，在收取成績後，
考生應該如何計劃出路呢？
成績達標，符合條件錄取要求的同學
如已透過網上報讀平台（JUPAS/E-APP）報讀課程，
並曾獲大專院校發出的有條件錄取通知書，
只要文憑試成績符合院校開出條件，
就能夠按照該學院要求，
前往辦理留位及入學手續。
考生緊記，要及時繳交留位費，以免因逾期繳費而失去學位。
成績未達標，或未曾報讀大專課程的同學
香港各大大專院校，
都有提供自資學士、副學士、高級文憑或以下資歷的課程，
可讓考生即場登記面試。
院校將提供數千個學位予考生，
學生能夠及時把握機會，爭取繼續進修的機會。
【2】自資課程即日登記資訊
在放榜當天，
各大院校將會舉辦招生日，
開放報名自資學士、副學士、高級文憑或以下資歷的自資課程。
成績未如理想的考生則可以前往各院校，
只需要親身前往學院填寫報名表格，
並遞交相關文件，就能得到入讀的機會。
《開罐Opener》為大家蒐羅了幾間熱門報名學院的即日登記開放時間，
快點Bookmark以下表格，方便隨時查看！
|學院
|即場招生日期
|香港大學專業進修學院（HKUSPACE）
|7月10日 至 7月12日
|香港城市大學專上學院（CCCU）
|7月10日 至 7月15日
|香港專上學院（HKCC）
|7月10日 至 額滿為止
|香港中文大學專業進修學院（CUSCS）
|7月10日 至 7月19日（星期六、日 除外）
|東華學院
|7月10日 至 7月12日 / 7月15日
|樹仁大學
|7月10日 至 7月13日
|職業訓練局（VTC）
|7月10日 至 7月15日
|香港專業教育學院（IVE）
|7月10日 至 7月15日
【3】放榜必備10樣Item
考生收到文憑試成績後，
分分鐘需要隨時出發前往學院面試！
要做好準備
大家可先將以下10樣東西放進背囊，
即使機會來臨也不會錯失！
▼▼▼▼點擊看放榜必備Item▼▼▼▼
【4】放榜裝束要留意
放榜日應該穿甚麼呢？
《開罐Opener》建議同學避免穿著背心和短褲，
並穿著整潔的上衣及長褲。
就算突然需要到專上院校進行面試，
大家也可以保持儀容整齊，攞個好印象！
為免身水身汗，影響儀容，
大家預備好5樣物品，
就可以在高溫下仍然保持清爽了！
▼▼▼▼點擊看保持儀容必備Item▼▼▼▼
【5】放榜後重點日子
放榜後是不是覺得可以鬆懈呢？
其實放榜後還有很多注意事項，需要大家的注意！
|日期
|程序
|7月10日
|文憑試放榜
|7月11日至13日
|大學聯招（JUPAS）申請人更改課程選擇
|7月15日
|向考評局提出申請覆核成績的截止日期
|7月15日
|確認E-APP院校取錄結果
|8月5日 （上午9時）
|大學聯招（JUPAS）結果公布
|8月6日 （至下午5時）
|獲正式遴選錄取資格的申請人繳交留位費以確定接納錄取資格
|8月7日
|香港考評局公佈香港中學文憑考試成績覆核結果