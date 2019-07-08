【DSE放榜2019】文憑試放榜懶人包　必備物品、全日流程一次過睇

中學文憑試放榜在即，到底放榜需要準備什麼？收到成績後應如何計劃出路？ 《開罐Opener》準備了2019放榜懶人包，為各位綜合DSE放榜重要資訊！

（HK01攝）

【1】放榜日流程

考生只需到所屬學校領取成績通知書，

就能夠查閱個人成績。

不過，在收取成績後，

考生應該如何計劃出路呢？

成績達標，符合條件錄取要求的同學

如已透過網上報讀平台（JUPAS/E-APP）報讀課程，

並曾獲大專院校發出的有條件錄取通知書，

只要文憑試成績符合院校開出條件，

就能夠按照該學院要求，

前往辦理留位及入學手續。

考生緊記，要及時繳交留位費，以免因逾期繳費而失去學位。

成績未達標，或未曾報讀大專課程的同學

香港各大大專院校，

都有提供自資學士、副學士、高級文憑或以下資歷的課程，

可讓考生即場登記面試。

院校將提供數千個學位予考生，

學生能夠及時把握機會，爭取繼續進修的機會。

【2】自資課程​即日登記資訊

在放榜當天，

各大院校將會舉辦招生日，

開放報名自資學士、副學士、高級文憑或以下資歷的自資課程。

成績未如理想的考生則可以前往各院校，

只需要親身前往學院填寫報名表格，

並遞交相關文件，就能得到入讀的機會。

《開罐Opener》為大家蒐羅了幾間熱門報名學院的即日登記開放時間，

快點Bookmark以下表格，方便隨時查看！

學院 即場招生日期 香港大學專業進修學院（HKUSPACE） 7月10日 至 7月12日 香港城市大學專上學院（CCCU） 7月10日 至 7月15日 香港專上學院（HKCC） 7月10日 至 額滿為止 香港中文大學專業進修學院（CUSCS） 7月10日 至 7月19日（星期六、日 除外） 東華學院 7月10日 至 7月12日 / 7月15日 樹仁大學 7月10日 至 7月13日 職業訓練局（VTC） 7月10日 至 7月15日 香港專業教育學院（IVE） 7月10日 至 7月15日

【3】放榜必備10樣Item

考生收到文憑試成績後，

分分鐘需要隨時出發前往學院面試！

要做好準備

大家可先將以下10樣東西放進背囊，

即使機會來臨也不會錯失！

▼▼▼▼點擊看放榜必備Item▼▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

【4】放榜裝束要留意

放榜日應該穿甚麼呢？

《開罐Opener》建議同學避免穿著背心和短褲，

並穿著整潔的上衣及長褲。

就算突然需要到專上院校進行面試，

大家也可以保持儀容整齊，攞個好印象！

為免身水身汗，影響儀容，

大家預備好5樣物品，

就可以在高溫下仍然保持清爽了！

▼▼▼▼點擊看保持儀容必備Item▼▼▼▼

【5】放榜後重點日子

放榜後是不是覺得可以鬆懈呢？

其實放榜後還有很多注意事項，需要大家的注意！