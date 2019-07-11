香港驚安之殿堂App已上架　教你賺積分優惠　限量商品真係抵買？

日本大型連鎖雜貨店「驚安の殿堂」唐吉訶德，進駐香港尖沙咀美麗華酒店地庫，新店官方名稱為「Don Don Donki」，期待已久，明日7月12日終於開幕了！《開罐Opener》為大家整理出官方手機應用程式Donki HK的使用攻略，在絕對不能錯過任何優惠。

日本大型連鎖雜貨店「驚安之殿堂」在尖沙咀美麗華酒店地庫的分店，名為「Don Don Donki」7月12日開幕。官方手機應用程式「Donki HK」已經上架，記者下載後發現Ａpp有提供大量優惠情報及優惠卷，還有一個會員系統，可以賺取積分換取優惠，《開罐Opener》為大家整理出App的使用攻略！

「Don Don Donki」7月12日終於開幕了！（資料圖片）

1【My dWallet】限量優惠情報

主頁中按「My dWallet」，就會看見最新限量優惠情報。現時有7樣商品，包括小食、化妝護膚品及電器，如「雪肌精修護套裝」（迪士尼限定版）數量最少，限量只有30份。不過，記者發現樣是「雪肌精修護套裝」（迪士尼限定版），與官方過往優惠價一樣，只是驚安發售的版本，份量較為多一點。

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2【My dMiles】購買儲dMiles

開啟應用程式時，會登記你的個人資料，並開啓會員帳戶。購物時掃瞄App主頁上的條碼，就可以把dMiles積分儲存到會員帳戶中。

3【Coupons】dMiles積分如何用

App的下方有「Coupons」字樣，可進入Coupons的頁面。dMiles積分可以換取指定貨品或優惠券。優惠券分為25至100元，消費滿$150元就可以使用。

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4【Discover】睇清最新優惠

進入Discover的頁面，可看到現有的優惠，更有搜尋功能，可以根據優惠種類搜尋想查閱的優惠詳情。暫時只有7個開幕優惠，優惠商品以食品為主。