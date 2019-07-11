【獅子狗】5款一直叫錯的食物　魷魚絲、豬生腸正名原來係...

獅子狗，還是竹輪？近日獅子狗成為網上熱話，它真正名字叫竹輪，我們日常生活中，其實也有不少約定俗成「讀錯了」的食物名字，一起來看看這5種吧。

網絡上近日衍生大量「撕紙狗」、「獅子狗」的相關話題，亦有快餐店在faceboook出post，要求大家「不要叫我獅子狗，我叫竹輪」。不少食物都會有它們的花名，有的是因為某個品牌太有代表性，而令其他產品都被自動歸類，例如花奶；亦有外來食品，因為不知道如何稱呼，便約定俗成了一個只有香港人會叫的名字，「獅子狗」正是代表之一。

《忍者小靈精》中獅子狗很喜歡吃竹輪。（網上圖片）

【1】獅子狗 vs 竹輪

竹輪才是食物的真正名稱，不過對於香港的朋友來說，獅子狗才是更本土更有味道的稱呼。名字的來源是因為一套動畫，《忍者小靈精》中的角色獅子狗，特別喜歡吃竹輪，而香港的朋友又不知道如果稱呼這款食物，久而久之稱呼它為獅子狗了。

【2】魚蛋vs鳴門卷

蒲鉾（魚板）的一種、由日本傳入而大家都不知道名稱的食物，就是鳴門卷。多數作為拉麵的配料，以及打邊爐材料。它的花名有很多，由於口感相近，有人稱之為魚蛋；亦有人由它的外形入手，稱之為旋風魚蛋；由於它是一片片，亦有魚片之名。不過隨著資訊發達，愈來愈多人知道它的真正名稱了。

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【3】魷魚絲vs鱈魚香絲

除了外來食物之外，香港本土也有令人誤會的俗稱呢！不是賣廣告，說起魷魚絲，最多香港人記得、有共鳴的，便是紅藍色包裝，扁扁的大發牌。不過你看真一點，其實它不是魷魚絲，而是「鱈魚香絲」，是兩樣完全不同的東西啊！不過大家可以在Google上搜尋「魷魚絲」，出來的結果亦會有大發牌鱈魚香絲，看來是連Google都認證的俗稱呢！

【4】豬生腸vs輸卵管

另一款不止年輕人，連精明的師奶都會叫了別名的食物，就是豬生腸了。嚴格來說，生腸並不是腸臟，而是豬的輸卵管和子宮。不過粉腸又的確是豬的小腸，是否很難捉摸呢？生腸除了凍食滷水之外，炒鹹酸菜也是一個不錯的選擇。

【5】牛歡喜VS牛hi

我相信在《低俗喜劇》上映之前，很多人連「牛歡喜」這三個字都未聽過，上映了之後，很多人就知牛歡喜等於牛hi，正確來說，其實是牛陰唇。由於公牛看到會感到興奮，因此有了牛歡喜這個名字。鹹酸菜除了可以用來炒豬生腸之外，亦可以用來炒牛歡喜，就如杜汶澤所說：「估唔到同牛都可以咁夾」。

除了上面5款食物之外，大家平時有沒有叫錯其他東西呢？留言分享一下吧！