畫到一半亂畫　日本畫家憑怪異生物一夜爆紅

日本一位畫家因為失去了完成畫作的衝勁，所以他大開腦洞，將動物畫作的半成品創意改造，想不到畫出來的怪異生物，居然在網路上爆紅！

繪師正式藉著這一幅怪異啄木鳥爆紅。（Twitter@marmot_wild）

大家有經歷過即使已經沒有心機，還是需要完成一件事情的心情嗎？工作雖然需要完成，但質量就不能保證了。這位日本繪師ワイルドモルモット在Twitter上持續更新漫畫，然而一次因為在作畫啄木鳥中途感到麻煩，就決定將半成品變成「奇異生物拔大樹」。

這幅畫作因為其獨特風格，而在日本網路上爆紅。乘著這個熱潮，他將這個Hashtag「#途中で面倒くさくなったが頑張った（做到中途覺得麻煩但盡力完成了）」延續下去，持續亂畫下去，久而久之，這些怪異生物成為了他的Twitter賬號的一大看點，並推出了將近70隻怪異生物！

繪師畫了非常多怪異動物。雖然怪異，但同時也很可愛。（Twitter@marmot_wild）

他近期的畫作越來越「成熟」，在畫作中加點瘋狂、加點趣味、在加上一點點詭異，一隻沒有腿的駱駝就這樣誕生了。有網民看到以後就忍不住提出，這一隻駱駝是不是《寵物小精靈》飯匙蛇的兄弟呢？

這位繪師還有很多「出色」的作品。例如長腿兔子、跳舞變色龍等等怪異生物。大家做好心裡準備，進去看看嗎？

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