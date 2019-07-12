【驚安之殿堂】店內17個區域貨架圖片合集　實試100元買9款小食

日本大型連鎖雜貨店「驚安の殿堂」唐吉訶德，進駐尖沙咀美麗華酒店地庫，成為香港首間分店。 新店官方名稱為「Don Don Donki」，全店分為糖果、餅乾區、水果及蔬菜區、肉類區、壽司及刺身區等17個大大小小的區域，《開罐Opener》把店內幾乎所有貨架拍下圖片，讓大家透過手機做定功課，入場迅速找到心儀商品！

驚安之殿堂尖沙咀店有鮮食也有即場烹調熟食，《開罐Opener》記者於店內以100元選購小食，想知100元可以吃到什麼？睇片啦！

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【區域1及2】糖果餅乾區 / 日本手信

驚安之殿堂最受歡迎的糖果、餅乾區，款式類齊全，受歡迎的日本糖果，加果汁糖、牛奶糖、龍角散也有獨立貨架，擺放各款味道。現在還有綠茶專區，3、4個大貨架也放各款茶葉。

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【區域3及4】美食區 / 食品區

驚安之殿堂的熟食由廚師唐即場製作，有多款便當，如滑蛋豬扒飯、南蠻炸雞等，全部都是用北海道米製作。還有日本小食，如關東煮、炸物、飯團、甜品等。

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【區域5、6、7】水果及蔬菜區 / 肉類區 / 壽司及刺身區

這三個區有來自日本的新鮮食品，就記者現場所見，桃和提子最受歡迎。還有皇帝蟹腳、北海道海膽、日本產金目鯛等較高級的食材。壽司及刺價錢合理，有很多款式選擇。

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【區域8】化妝品區

集合各大化妝專櫃品牌如Kate、Revlon、Maybelline L’Oreal等，也可有這裡找到，還有很多較少零售點的日本品牌加The Answer、D-up、LB等，這的貨品種類和款式也很齊全。跟一般連鎖化妝店比較，驚安之殿堂售賣的品牌，較為齊全。還有驚安之殿堂的大熱商品彩色隱形眼鏡，3個品牌的貨架也可放在這區。

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【區域9 及10】飲品區、酒類區

飲品區和酒類區類種有很多，每個貨架有清晰分類，如汁、碳酸、有味水、江酒、威士忌等。還有已凍和室溫的可以因人要選擇。

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【區域11、12及13】佐酒小食區 / 雪糕區 / 北海道手信區

佐酒小食有肉乾蝦片等，而雪糕區雖然只有個雪櫃但款式類種選擇有很多，如忌廉蛋卷、泡芙、北海道芝士蛋糕，在一般超市都很少見。還有北海道手信區，售賣各式北海道手信。

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【區域14、15及16】保健品健身用品區 / 家庭用品、電器、文具用品區 / 高級商品區

這區有各種受歡迎的日本家電，如風筒、大大小小的電風扇等，還有兩個貨架擺放女士專用的家電，加美容用品、洗面機等。最吸引記者的是香港少見的日本新奇電器，流水麵機，朱古力噴泉等，價錢約80至200。

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【區域17】女士內衣、玩具、派對用品區

一進入玩具區就可以看見大量招牌Donpen企鵝公仔，還有不同類型的玩具，加高達、Qposket公仔等。還有派對用的服裝和假髮等，旁邊就是成人用品區。女士內衣有日本品牌的Nude bra、運動內衣、襪等貼身衣物。

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【同場加映】特價區

不在地圖上的特價區，放滿一個個紙箱的是限量特價品，售完就沒有了，如看見心頭好，就要快快放在手提籃了。

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【同場加映】烤番薯區

主貨場外的烤番薯區，有招牌名物烤番薯，和其他番薯食物。還有奶昔，給大家醫醫肚。記者親試招牌名物烤番薯，又軟又綿，甜味清高，甜而不膩，$20絕對物有所值。