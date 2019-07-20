激似韓妹！「女友系」美女引起網民暴動　竟然係來自越南？

越南妹子給人的感覺是可愛又溫柔，有股溫婉的氣質，是許多台灣男生想扛回家當老婆的對象。不過近日出現在批踢踢表特版上的這位越南美女，卻和大家印象中不太一樣，五官像是韓國娃娃一樣，不過可愛度完全不減，讓人想組團出發朝聖了～

（Instagram@vxcthu）

她是Võ Châu Thư（音譯：武珠書），1998年出生於胡志明市的天秤座女生，目前就讀越南蓮花大學。長相精緻的她有著白皙肌膚和水汪汪大眼，嬌俏短髮把她的臉蛋更襯得楚楚可憐，加上她表情豐富，又不像一般網美總發一些擺拍照，對著相機皺眉吐舌嘟嘴巴的樣子，完全就像可愛女朋友在賣萌呀！（幸福感滿溢(´▽`ʃ♡ƪ)）

除了是真正的大學生之外，武珠書也曾為服裝店當模特兒，2018年更在表特版上引起轟動，有網友以「女友感」為題貼出一系列美照，讓鄉民大讚她超正又可愛，就像不二家牛奶糖娃娃～不過她從那時開始都是以俐落短髮現身，其實留長髮的模樣更是仙氣飄飄啊～

（Instagram@vxcthu）

武珠書平時的穿著相當端莊不裸露，氣質絕佳，有時把表情收掉又有前陣子很夯的「厭世」感，判若兩人的風格讓人有換女友的感覺（誤）。此外，有網友觀察她穿較貼身服飾的照片發現－－她瘦歸瘦，身材可是非常魔鬼喔～

除了長相不像常見的越南妹子，化妝後有韓妞味，其實淡妝版的武珠書又帶有櫻花妹的透明感，而從她臉書、IG的出遊照看起來，她不管是穿韓服還是和服，都有融入當地的契合感，就算穿上漢服也毫不違和……妹子你到底是哪國人呀XD

點圖看更多VõChâuThư美照▼

+ 7 + 6 + 5

江湖都說，是不是真美女只要看看小時候的照片就知道，最後就奉上一張武珠書的童年照給大家比對吧！

（Instagram@vxcthu）

延伸閱讀：

下廚想拍紀念照 「媽媽的鳥」一腳亂入讓她超爆氣 網歪樓：缺主菜？​

老化版？網購卡比獸玩偶他收到秒傻眼 網笑瘋：它需要一箱除皺霜

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】