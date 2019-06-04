【初戀感覺】少女味直逼橋本環奈！　日本高中生選美落選仍爆紅　

日本一位可愛男高中生，憑著仙氣美貌虜獲了不少網民的心。你沒看錯，是「他」喔～

已經好～久沒有介紹日本人了，上一次可要追溯到三個月前的正妹氣象主播森山るり了！

那麼這次要介紹的是一位來自日本的可愛高中生，曾經參加選美並闖進決賽，雖然最終沒有得名，但是超正的他還是虜獲了眾多網友的心。等等你沒看錯，是「他」喔～那麼大家首先來看圖猜猜看，下面的照片裡誰是弟弟誰是姊姊呢？

誰是弟弟誰是姊姊呢？（井手上漠IG）

天啊！這根本就是姊妹合照吧！這位美少年名叫井手上漠，因為參加日本時尚雜誌《Junon》所舉辦的「Junon Super Boy」美少年選拔賽從此一砲而紅，現在IG和twitter分別都有20多萬人追蹤和跟隨，聲勢可以說完全壓過當屆冠軍。清純可愛的外表加上細緻又白皙的肌膚，簡直比女生還要女生，果然這麼可愛一定是男孩子～這驚天顏值真不知道羨煞多少女孩呢。而除了平常的可愛模樣，也別小看漠身為男孩的事實，先天五官端正膚質好，因此要帥起來也是很簡單呢！相信他如果改天想認真耍帥，也是打趴一票男性啊啊啊～

點圖看更多井手上漠的美照▼

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先前漠曾經參加日本的電視節目，談自己的日常生活，他表示從小就知道自己與其他男孩子不同，雖然曾經也想嘗試改變，融入男孩的生活，但是覺得很辛苦，所幸家人的支持讓他可以做自己就好。

最後就用一連串的表情包組合來慰勞大家一整天的辛勞吧。

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