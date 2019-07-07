人妻扮不知火舞連「下半身」都神還原！　網民：沒穿內褲啊

韓國一知名直播主「Berry」年僅23歲，卻在網路上頗具名氣，6月初時她曾模仿卡通《航海王》的角色人物娜美，因為豐滿上圍與纖細腰肢，被喻為還原度百分百、最成功的cosplay（角色扮演），最近她再PO出新作品，扮演遊戲《餓狼傳說》、《拳皇》系列的女格鬥家「不知火舞」，又在網上引爆話題。

Berry雖然身為人妻並育有一子，但精緻五官與零贅肉身材，加上超傲人「H」罩杯，讓她在網路上有一票粉絲，個人instagram已累積近22萬追蹤、youtube頻道也有27萬訂閱。Berry在日前上傳模仿卡通娜美影片，從身穿的泳衣、髮型與手臂上的刺青都維妙維肖，許多網友大讚是「真人版娜美」、「胸部跟腰，果然是最難模仿的，其他靠化妝可以搞定」、「她上半身的負擔真的太重了吧」。

Berry日前模仿卡通人物「娜美」。（Instagram@berry.314）

近日她再上傳新作品，演繹遊戲拳皇的女格鬥家「不知火舞」，Berry穿著改良式和服，不光是胸前大開、露出渾圓雙乳，側邊開衩也直接開到腰際，私密處僅有一片布遮擋，擺拍角色的經典動作「甩扇、翻滾、乳搖」，讓粉絲一飽眼福。粉絲讚「太性感了」、「又是一次完美複製」、「Berry沒穿內褲啊」。

最初Berry僅是在TWITCH上遊戲實況，卻因為扮演娜美一夕爆紅，該影片至今已超過130萬人觀看，也因此登上韓媒報導。但韓媒卻在報導中誤指影片是推播在TWITCH，造成TWITCH官方以「禁止不雅行為和內容」為由，將Berry的帳號停權，不少粉絲都持續關心與詢問她和時才能拿回帳號、重開直播。

即睇「不知火舞」Berry美照▼

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