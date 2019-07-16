兒時超愛《光之美少女》　日本女生15年後成Cosplayer圓變身夢

開罐
撰文：
最後更新日期：

相信每個90後兒時都曾追看過不少動畫，男生的不外乎《數碼暴龍》、《寵物小精靈》、《爆旋陀螺》等系列；比較女生向的，除了《百變小櫻》、《唱K小魚仙》外，還有《光之美少女》系列。

第一代光之美少女 （東映アニメーション）

光之美少女

《光之美少女》（又稱Pretty Cure）由日本東映動畫製作，於2004年正式播映，至今已達15載。而香港版亦於06年於無綫播出，相信一眾90後對Pretty Cure系列並不陌生。

作為女生向的作品，光之美少女的戰鬥場面十分高質，甚至比不少男性向作品更出色，因此亦吸引不少男生追看，當中超中二的必殺技「亮晶晶黑白迴轉」也令人留下深刻印象。

（Twitter@nero_cos3n）

從沒放棄成為光之美少女

日本一位叫作星野ねろり的Cosplayer近日於Twitter分享自己兒時與光之美少女人偶裝的合照，以及近期Cosplay其中一位主角的照片。表示自己從小就很喜歡這作品，無論過多少年都不會放棄喜歡Pretty Cure。

隨即吸引大量網民讚好及瘋傳，除了大讚她Cosplay高質外，還表示十分欣賞她能堅持兒時的愛好，以另類方式一圓變身夢。

點擊圖片觀看事主高質Cosplay

+5
+4
+3

除了初代《光之美少女》外，星野亦有跟志同道合的朋友一起Cosplay不同世代的光之美少女，也有Cosplay其他動漫角色。

點擊圖片觀看

+15
+14
+13
《後街女孩》現實版？日本不良少男成變裝女神　網民讚嘆：神化妝
【兄妹愛情？】27歲日本寫真女星超愛親生哥哥　與他共浴共枕
石原聰美被爆中學情史　曾被兩男生同時告白　暗戀學長4年終被拒
日本大熱超準性格測試　欲望型？領導型？　張開手掌就知個性
【日本金句王】高EQ回應Haters　網民大讚ROLAND：不愧是第一牛郎
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。