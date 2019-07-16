兒時超愛《光之美少女》　日本女生15年後成Cosplayer圓變身夢

相信每個90後兒時都曾追看過不少動畫，男生的不外乎《數碼暴龍》、《寵物小精靈》、《爆旋陀螺》等系列；比較女生向的，除了《百變小櫻》、《唱K小魚仙》外，還有《光之美少女》系列。

第一代光之美少女 （東映アニメーション）

光之美少女



《光之美少女》（又稱Pretty Cure）由日本東映動畫製作，於2004年正式播映，至今已達15載。而香港版亦於06年於無綫播出，相信一眾90後對Pretty Cure系列並不陌生。



作為女生向的作品，光之美少女的戰鬥場面十分高質，甚至比不少男性向作品更出色，因此亦吸引不少男生追看，當中超中二的必殺技「亮晶晶黑白迴轉」也令人留下深刻印象。

（Twitter@nero_cos3n）

從沒放棄成為光之美少女



日本一位叫作星野ねろり的Cosplayer近日於Twitter分享自己兒時與光之美少女人偶裝的合照，以及近期Cosplay其中一位主角的照片。表示自己從小就很喜歡這作品，無論過多少年都不會放棄喜歡Pretty Cure。



隨即吸引大量網民讚好及瘋傳，除了大讚她Cosplay高質外，還表示十分欣賞她能堅持兒時的愛好，以另類方式一圓變身夢。



點擊圖片觀看事主高質Cosplay

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除了初代《光之美少女》外，星野亦有跟志同道合的朋友一起Cosplay不同世代的光之美少女，也有Cosplay其他動漫角色。



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