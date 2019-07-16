內地KFC廣告被指抄KPOP MV　BLACKPINK│TWICE│iKON「被致敬」

南韓女團BLACKPINK MV，疑遭內地KFC廣告抄襲，網民指出廣告中的背景、運鏡、剪接，都跟MV非常相近，更有眼尖網民發現，連iKON的作品都難以倖免。

近日內地KFC一則廣告疑似抄襲南韓知名女團BLACKPINK歌曲《DDU-D DDU-DU》MV，當中從造型到布景到概念，完全是一模一樣。KFC廣告背景粉紅色，女演員「女王大人莫吉托」坐在黑色皇冠椅子上，地板是黑白格子棋盤，與BP的MV相似度極高，此外「莫吉托」推倒西洋棋的運鏡和剪接，亦跟BP一樣。

看得出這是哪一幕嗎？（KFC廣告截圖）

另外，廣告中的服裝及背景亦令網民質疑，整個廣都告都是抄襲。廣告一開始堆疊椅子的元素，亦跟iKON的歌曲《I'M OK》相似。有網民指出，「莫吉托」的炒組色連身服，跟BP MV中的Lisa中的粉色連身衣概念相近，雖然聽上去有點強詞奪理，不過在如此多相似元素的情況下，網民亦表示這個質疑可以理解。亦有外國網民在影片留言，指廣告的風格及個別場景，跟TWICE的《Fancy》接近。

兩者的相似程度連內地網民都忍不住開罵。（微博截圖）

廣告一出即引起網民「聲討」，紛紛留言「這完全就是抄襲啊」、「廣告都抄襲丟不丟人」、「這已經不是疑似了，從造型到佈景到概念全是一模一樣」。

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內地不時傳出擬似抄襲的個案，今年年初，內地有洗衣機廣告，被指抄襲香港芭蕾舞團海報，最後內地公司致歉，稱「向經典致敬」，亦有不少電影海報被參考，一起來看看其實典型案例吧。

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