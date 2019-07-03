Red Velvet造型似足「洗碗海綿」？粉絲嬲爆狠批：完全靠顏值在撐

很多女偶像表演服裝常常因為太短而讓粉絲們看得膽顫心驚，先前Red Velvet的服裝就因為太短而引起粉絲的怨言，但造型師也沒有因此改善的跡象......成員也因為裙子太短需要拼命的往下拉，就是要防止自己在舞台上走光。

而Red Velvet服裝引起爭議也不是第一次了，之前演唱會上的服裝造型也讓許多粉絲看傻眼，有韓國網友直接說這套服裝根本就跟洗碗的菜瓜布一樣，Red Velvet的造型完全是靠顏值在撐。甚至還曾經發生過舞台裝「破洞」的誇張情況，粉絲們對於SM造型師的意見也越來越多。

而Red Velvet服裝引起爭議也不是第一次了，之前演唱會上的服裝造型也讓許多粉絲看傻眼，有韓國網友直接說這套服裝根本就跟洗碗的菜瓜布一樣（Facebook@Red Velvet）

早前在首爾世界盃競技場舉行的《夢想演唱會》，許多SM家的歌手都有出席，身為SM當家女團的Red Velvet當然也不例外，但這次Red Velvet的表演服裝又讓粉絲對造型師相當不諒解......

在首爾世界盃競技場舉行的《夢想演唱會》，Red Velvet的表演服裝又讓粉絲對造型師相當不諒解......（Facebook@SMTOWN）

雖然五人五色是Red Velvet的特色，但是這場表演所有成員的服裝被說看起來很不一致，也沒有整體性，讓現場粉絲們全看傻眼。另外，當天也有表演的後輩NCT DREAM的服裝也被網友說跟Red Velvet的造型師一樣糟。

更有網友留言說：「Joy的服裝像是要表演＜Rookie＞、YERI的看起來是＜Ice Cream Cake＞、SEULGI看起來是要跳＜Automatic>、Irene的看起來是＜Peek A Boo>、Wendy看起來是要跳＜Power Up﻿＞。」五個人的服裝分別是五種風格的衣服，也難怪SM造型師會引起粉絲的不滿。

雖然五人五色是Red Velvet的特色，但是這場表演所有成員的服裝被說看起來很不一致，也沒有整體性（Youtube@Mera）

也有網友留言表示：「放着這麼漂亮的孩子，讓他們穿這樣也是一種能力阿」、「衣服到底出了甚麼事啊......」、「不能跟造型師說一下嗎？跟他說一點建議也好...真的是..」、「RV的造型師啊...真的因為拿不到工資就用孩子的衣服示威嗎？還是這樣也能拿工資？給孩子們穿上符合歌曲的衣服吧...多費點心。」，SM造型師對Red Velvet服裝造型始終如一的態度也讓人覺得到了神奇的地步。

除了服裝受到撻伐之外，當天表演因為有施放煙火，成員被驚嚇的樣子也都讓粉絲看了很心疼。前陣子在《2019 真露 Live Festival》表演上才被嚇到摀耳離場的Joy，這次的表演為了粉絲非常努力地克服了恐懼。

除了服裝受到撻伐之外，當天表演因為有施放煙火，成員被驚嚇的樣子也都讓粉絲看了很心疼。（Facebook@Mera）

Joy在《2019 真露 Live Festival》表演後曾透過IG發文表示，因為自己以前在眼前看到鞭炮炸開之後就很害怕鞭炮，加上當天沒有心理準備，甚至出現耳鳴狀況，最後才沒有打招呼就離開，也表示真的很抱歉，Joy也說了會努力讓大家不要擔心，沒想到過沒幾天又面對舞台現場的煙火，Joy強忍住了自己害怕的心，就是想要帶給粉絲完整的表演。

影片中可以看到每次放煙火Joy都會嚇到，雖然因為驚嚇還是免不了摀臉、閉眼，但Joy還是最大的限度內完成自己的舞蹈動作，展現了歌手專業的一面，這一幕也讓許多粉絲稱讚Joy真的太帥了！（Twitter@Red Velvet Diary）

另外，Red Velvet已於5月底發行第二張日語迷你專輯《SAPPY》，希望Red Velvet能夠繼續走花路啊！

延伸閱讀：

擺Ya、托腮連韓妞都不比啦！韓國最夯四格拍照機6種拍法報你知！

就算解約也好聚好散！JYP堪稱業界良心...盤點離開JYP後「發展得更成功」的偶像TOP5！

【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：比菜瓜布造型還慘！Red Velvet舞台服裝讓人「超傻眼」...網友嗆：「完全靠顏值在撐！」】