自製廉宜又精美的啫喱糖飯盒　韓國最新流行寵女友大法！

偶爾送禮物給女朋友，哄一下她們，未嘗不是一個增進感情的方法。最近，韓國的oppa們流行自製「飯盒」給女朋友，但這種飯盒裝著的並不是普通的飯菜，竟然是啫喱糖！

雖然只是小小的禮物，但女生看到一定會很高興（ig@ming_963）

啫喱糖，對有些人來說可能只是「童年回憶」，但對有些人來說可能是「精神食糧」。啫喱糖有分很多種，例如最受港人歡迎的可樂糖、雞蛋糖、熊仔糖，它們有不同的顏色、形狀，亦可以分有「有糖粒」及「無糖粒」。最近，在韓國的SNS上充斥著「啫喱糖飯盒」的相片，原來是韓國的男生最新的「寵女友大法」！

ig@ji_young_ee

從相片中看到，他們會用分為一格一格的膠盒裝著不同的糖果和零食。用這個盒將不同的糖分類放好的話，就能避免用袋裝著時，需要挑很久才能挑到自己想吃的那款的煩惱！在工作、讀書感到疲倦，或者血糖低的時候吃，應該就是最好的解藥了吧？

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除此之外，韓國的男生還很喜歡送花給女生。韓國賣的花，並不像香港的花店一樣有種隆重的感覺，從外形、裝飾上來看，也比較年輕、青春、活潑一點。香港的男生亦可以參考一下，相信一定能帶給女生新鮮感！即check 8種現時韓國最流行送給女生的花是甚麼！