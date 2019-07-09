票選新一代dancing machine女偶像　第1名出戰過《PRODUCE》

韓國偶像歌手可說是很難入行的職業。除了要具備唱歌、跳舞、唱說的實力之外，樣子、身材也追求完美。最近韓國手機程式「팬플러스」舉辦「2019年dancing machine女偶像」的選舉，TOP 10到底是哪幾位偶像？

【10】Lovelyz 美珠（dispatch圖片）

【TOP 10】美珠

組合Lovelyz的美珠，以5425票得第10名。雖然美珠長相甜美，但其實她是行內出名的「瘋偶像」之一，經常做出一些搞笑的行為。每一次上班路，也是她「走秀」的好時機呢！另外，她亦是隊內的主領舞，加上公司Woolim專門打造刀群舞偶像團體，舞蹈實力非常強！

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【TOP 9】穗珍

組合(G)I-DLE的穗珍，以35573票得第9位。雖然(G)I-DLE出道只有短短一年，但每次回歸也能造成熱話。其中穗珍更因為長腿細腰而被網民吹棒成為「第二個泫雅」，她的「直拍影片」也因而被廣泛流傳。除了身材好之外，穗珍的舞蹈實力也被看好，年僅21歲的她，相信還有很大的發展空間！

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【TOP 8】LISA

組合BLACKPINK的LISA，以71846票得第8名。作為新一代的韓國代表女團，BLACKPINK的4名成員的人氣也非常高，其中泰藉成員LISA更於Instagram上坐擁2千多萬名粉絲，是韓國女藝人最高的記錄。除了因為長得好看之外，LISA之所以這麼多粉絲，可說是因為跳舞實力出眾。她於演唱會上的solo表演影片，更於網上瘋傳。

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【TOP 7】YooA

組合Oh My Girl的YooA，以72225票得第7名。擁有一雙大眼睛的YooA，長相甜美，於隊內擔任主領舞。她正在就讀世宗大學的實用舞蹈系，亦曾經在2017年的偶像運動會中挑戰節奏體操，展示了柔軟的身體和紮實的舞蹈根底。

【TOP 6】彩領

組合ITZY的彩領，以171836票得第6位。作為JYP的新人女團，ITZY在出道之前已經獲得很高的關注度。其中彩領是IZ*ONE成員李彩燕的妹妹，跟姐姐一樣於隊內擔任領舞的位置，舞蹈實力同樣出色。

【TOP 5】請夏

第一代國民女團I.O.I出身、現時為solo女歌手的請夏，以242741票獲得第5名。2016年參加選秀節目《Produce 101》第1季，一直都名列前茅，最終更以第4名成功出線，成為I.O.I的一員。在參選期間，她已經因為穩力又平均，又有實力而受到老師的喜愛。I.O.I解散後，她以solo歌手身份再出道，獲得很高人氣。

【TOP 4】宋河英

曾參加選秀節目《偶像學校》、並以fromis_9出名的宋河英，以314697票獲得第4名。在參加選秀節目時，宋河英「反轉魅力」獲得不少人喜愛。她的長相雖然可愛，但跳舞的時候卻非常有力量。於11集之中，她有4集都是排第1名呢！

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【TOP 3】MOMO

組合Twice的日藉成員Momo，以646747票獲得第3名。Momo自小就喜歡跳舞，並有將自己的跳舞影片拍下來上載至YouTube的習慣。她之所以會進了JYP當練習生，都是因為JYP的相關人士遇然看到了她的影片，並主動邀請她面試。她其後亦參加選秀節目《SIXTEEN》，雖然於第4個任務被淘汰，但JYP認為她的舞蹈實力能補足其他人，所以於最後一集「復活」，成為了TWICE的一員。

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【TOP 2】瑟琪

組合Red Velvet的瑟琪，以9115242票獲得第2名。瑟琪是其中一名練習時期很長的偶像，她於2007年便被招進了SM娛樂公司當練習生，曾經為f(x)的預備成員，但最終於2014年才以Red Velvet之名正式出道，練習時數長達7年。除了歌唱實力穩定之外，她還擔任隊內的主領舞，強而有力的舞姿令不少人也留下了深刻的印象。

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【TOP 1】彩演

登登登凳！由網民票選的新一代dancing machine女偶像，就是IZ*ONE的彩演（彩讌）！她得到高達16291683票，比第2名多出7百多萬票。彩演的出道之路可說是非常艱辛，雖然只得19歲，但已經有很多演出經驗。先是13年與妹妹彩領一起參加《K-POP STAR 3》，得到JYP賞識後，成為了JYP練習生。其後又參加《SIXTEEN》，但最後亦未能以TWICE之名出道。其後，她放棄於JYP當練習生，轉往另一間公司，再出戰《PRODUCE 48》，最終以第12名（最後一個名額）成功出道。在參加《PRODUCE》的時候，她表現了出色的舞蹈實力，就連一向嚴格的裴老師也因為她遲遲未能出道而感到心疼。