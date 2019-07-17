【小魚仙】韓國網民熱數　6個最適合演人魚公主女idol

繼《阿拉丁》之後，迪士尼近日宣布將會翻拍《小魚仙》成為真人版電影，並由黑人女歌手Halle Bailey擔任女主角。消息傳出後，引來很大迴響，有人認為「童年被破壞」，亦有人認為是新的嘗試。如果她不是你心目中的人選，不知道以下這6名韓國idol又如何？

Red Velvet Joy（dispatch圖片）

【1】JOY

Red Velvet的成員Joy，自從前年瘦身成功後，便晉身女神行列。在瘦身成功首次亮相的時候，她更染了一頭紅色的頭髮，加上白白的皮膚和修長的身材，成功搶其他成員的鏡！近日，她於個人IG上上載了一段cover小魚仙的《Part of your world》的片段，網民都大讚她非常適合。

【2】YUNA



JYP新人女團ITZY，一出道便成功晉身為一位女團。其中忙內（年紀最小）YUNA的美貌更被瘋狂討論。出道初期，她染了一頭紅髮，令她的皮膚看起來有白裡透紅的感覺。2003年出生的她，現時只得16歲，前途無可限量。

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【3】YURA

Girl's Day的成員Yura，於《Ring My Bell》活動期間染了一頭紅髮，令她的美貌再次升級。在MV裡面，她躺在石頭上的場景，不禁令人聯想起人魚公主。

【4、5】ROSE、JISOO



來自Blackpink的Rose和Jisoo，分別都試過染紅色頭髮。一向以美貌聞名的她們，紅髮亦考不起她們的顏值，兩位都非常合適。Rose更能說一口流利的英文，相信如果真的要進軍荷里活，也難不到她。

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【6】Krystal

f(x)的成員Krystal，和姐姐Jessica一樣，都有「冰山美人」的別稱。她於《Rum Pum Pum Pum》活動期間，染了一頭紅髮，以當時的標準來說（2013年），算是大膽的作為。加上現時她較注重於演戲方面的發展，有一定的演出經驗，相信一定能勝任小魚仙這個角色！