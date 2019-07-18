【驚安之殿堂】網民投訴5宗罪　排隊安排混亂　鮮食又殘又壞

日本驚安之殿堂香港首間分店「Don Don Donki Hong Kong，7月12日於尖沙咀開幕6天，吸引大批人前往購物，由年青人到師奶大媽還是遊客都有，不過同時有不少顧客去到官方Facebook專頁留言投訴，批評排隊安排及食品質素等5宗罪。

【1】冷氣不夠

香港正值盛夏，大量網民投訴店內冷氣不足，空氣不流通，「竟然可以入面焗過出面」。有網民表示，購物時邊行邊出汗，行得很辛苦，購買慾也因此大減。也有網民比較其他大型貨店「人哋SOGO咁大間，冷氣都足夠」並叮囑驚安要盡快改善！

【2】店內太擠擁「好似行花市咁」

「驚安」開幕6天人潮不斷，雖然店方有截龍，但店內人數依然超多，有人批評店內擠擁得連貨架上商品也看不到！網民指「超人多，搞到冇心機睇，好似行花市咁」。有去過日本驚安的網民形容「日本好行好多」，也有網民希望將來荃灣的分店，地方會大一點，貨品也多一點。

【3】超多人要排隊 截龍無預告

新店開幕吸引大批港人和遊客，一連數日都商場外都有人龍，店方則安排「截龍」，導致有人連排隊機會都沒有。網民指「去到先知唔俾排隊入」大感失望，但令網民生氣的是，還要不知道什麼時候可以再排隊等候入場。有網民指「轉個頭買杯嘢飲」，再過一會又可以進入了，也有不少人因店舖24小時營業，選擇深夜才入場。有網民留言指，開幕第3天（14日）零晨二時到場，仍要排隊才可以入內。

【4】食品不新鮮 晚上無熟食

有不少人一心去「驚安」搵食，但有網民留言圖文並茂，指凌晨購買的北海道海膽，回到家中立即食用，「點知一入口勁酸又苦，個質感仲好似糊仔咁好怪劉」，並附上海膽的圖片，有其他網民看見指「色水唔多掂」，官方留言指已經私訊回覆事主。另有網民上載懷疑提子發霉，水蜜桃內部黑爛的圖片。亦有網民對零晨時段的沒有熟食感到失望，留言指「乜熟食都冇晒，冇蕃薯、冇蟹棒、冇蜜桃」！

【5】主題曲太「洗腦」

「驚安」主題曲是「驚安之殿堂」的特色之一，香港店內無時無刻重複播放廣東話版本和英文版本主題曲。不少網民都指主題曲「好洗腦」，提議改播日文版，但也有網民很欣賞，指來到香港用廣東話版很有誠意。

《開罐Opener》記者就以上投訴向Don Don Donki Hong Kong查詢，暫時未有回覆。