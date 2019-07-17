【PartyGame】5款玩上癮派對遊戲　擠錯暗瘡會遭「爆漿」懲罰

每逢假期，在大家與朋友一聚時，不如一起玩搞怪的派對遊戲吧！要是你對派對遊戲的認知還停留在大富翁和飛行棋，那你就OUT了！讓《開罐Opener》為大家介紹5款搞笑又好玩的派對遊戲吧！

【1】超治愈擠暗瘡遊戲

誰叫自己臉上的暗瘡不能隨便擠啊！這款可以狂擠暗瘡的獵奇遊戲，一推出就廣受歡迎。遊戲方法非常簡單，只需要在遊戲機臉上裝上大小不同的暗瘡，再在鼻子上注入「液體」，就可以開始遊戲。

然而，只要你擠暗瘡的手勢不正確，暗瘡的洞口就會瘋狂爆漿，噴到你成身都濕透！要注意，暗瘡洞噴出的液體正是你剛剛在鼻子位置注入的液體。如果你渴望更刺激的體驗，就要花花心思設計懲罰了。

名稱：Pimple Pete

【Youtube簡介】

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【2】噴水馬桶人人都中伏

擔心只有自己受罰的朋友們，可以果斷入手這個遊戲，皆因這個遊戲懲罰「人人都有份」！

這個馬桶遊戲要求玩家輪流面向馬桶，並根據顯示數字按下把手。若你按下的次數與遊戲設定相同，馬桶就會迅速啟動，射水口就會使勁地將水噴向你的臉上。按照遊戲規矩，遊戲將會持續進行，直至只剩一位玩家才結束，所以各位玩家都有濕身機會啊！

名稱：Toilet Trouble

【Youtube簡介】

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【3】今期流行拍拍忌廉機

有留意潮流的大家都應該知道這款「拍拍忌廉機」。直到現在，遊戲已經改進到第二代。與第一代不同的是，這次遊戲機容許兩人對壘，比賽時更加緊張刺激！

遊戲機的「手掌」位置上可以加入大量忌廉，參加者需要瘋狂拍打按鍵，就能夠控制手掌的移動幅度。如果按的太慢的話，你隨時要吃上一口忌廉啊！

名稱：Pie Face Cannon Game

【Youtube簡介】

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【4】保持冷靜實無死！

與以上刺激的遊戲相比，這一款遊戲反而在考驗大家「冷靜」！玩家只要戴上這款能夠測量心率的測量器，其他朋友就會化成妖魔鬼怪，根據動作骰子的指示，扮演不同動作，力求玩家在30秒內心跳加速。只要心跳加速至燈光升到儀表頂部，玩家就輸了！

名稱：Don't Lose Your Cool

【Youtube簡介】

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【5】美食皇冠讓你想吃也吃不到

要在玩樂中填飽肚子，美食皇冠絕對是一個「好選擇」。大家可以先將小食懸掛在皇冠旁的叉子，隨著開啟電源，皇冠會隨著音樂不斷旋轉，凌空氹氹轉！

想要吃小食的玩家就要加油了。因為遊戲過程中不准用手，只可以靠你強健的頸椎來搖晃皇冠，然後趁機咬住小食。

名稱：Chow Crown

【Youtube簡介】

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