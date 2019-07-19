【洗腦歌】驚安之殿堂回應網民投訴　承諾加播日文主題曲

日本驚安之殿堂尖沙嘴店開幕6天，已經有不少網民在官方facebook專頁留言，投訴對各種安排的不滿，包括投訴店內重複播放的港版主題曲太洗腦。 驚安回覆《開罐Opener》表示，稍後會加入播放日文版主題曲。

驚安之殿堂尖沙咀店7月12日開幕6天，吸引很多人前往。但短短6天已經有不少網民在官方facebook專頁留言，投訴對各種安排的不滿。(詳看：【驚安之殿堂】網民投訴5宗罪 排隊安排混亂 鮮食又殘又壞 ）。《開罐Opener》就網民們就有關不滿，向Don Don Donki Hong Kong查詢並獲回覆如下：

【1】主題曲會加播日文版

不少顧客都投訴店內重複播放的主題曲太洗腦，驚安表示開幕頭幾星期播放主題曲Miracle Song是Don Don Donki 的傳統，是該店特色之一，而且「歡迎顧客購買同時一起唱」！對於只播中英文版太洗腦，公關表示「當然，我們明白不能只播同一首歌曲，所以將會加插其他歌曲一同播放。我們會安排播放日文版, 中文版及英文版，以滿足各顧客需求。」

開幕初幾星期，播放主題曲Miracle Song是Don Don Donki 的傳統！（吳嘉俊攝）

【2】冷氣溫度為16度？

驚安表示一般場內溫度設置為16度，由於人流較預期多，現已增設風機，並會繼續跟據場內情況作適當調控。

【3】通道窄、排隊安排混亂？

對於有投訴指店內通道窄又擠擁，公關指Don Don Donki有既定的貨場設置規格，並會跟據顧客的需要作適當調整。並安排員工於付款區維持秩序, 並已設通道讓沒有購物人士離開。至於排隊入場的安排，公關指美麗華廣場已安排商場內的位置讓顧客排隊，令他們不用於馬路上烈日當空下排隊，所以有時候會需要在商場排隊。並表示會繼續改善人流管制, 令客人可於更舒適的情況下購物。

【4】新鮮食品又殘又壞？

有網民投訴買到不新鮮、甚至懷疑變壞的食品，驚安回應指有嚴格品質管理，「但有時難免上架後因各種原因而有所損壞，因此店內員工會每天定期檢查，如發現有損壞情況，會立即收回，不作售賣用途，以確保食物品質」。對於有顧客投訴凌晨沒有熟食發售，公關指會因應顧客需求情況, 定期檢討新鮮食品之供應時間。

對於顧客各種投訴，驚安最具體改善措施是加播日文版主題曲。其實除了驚安之殿堂主題曲Miracle Song洗腦外，香港有幾首店舖背景音樂也很洗腦，你又記得多少首？

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