連登仔捨吉野家追捧加藤屋　推介6間抵食丼飯　空姐牛肉飯廿一堂

吃日式牛肉飯不只吉野家一個選擇，《開罐Opener》嚴選6間丼飯店，包括4間同樣有提供牛肉飯，及2間售賣特色丼飯的店鋪。

【1】連登力推：加藤屋

連登討論區有多個貼文，指加藤屋是吉野家外的首選。除了牛肉飯，還有一人火鍋跟吉野家款式很相似。售價方面，牛肉飯單點33元，火鍋54至59元，共有5間分店。

【2】燒牛丼：廿一堂

主打燒肉丼飯，除了燒牛丼，還有燒豚丼和燒鳥丼，價錢由55至47元。店內還提供定食和烏冬選擇，但暫時只有兩間分店。

地址： 將軍澳唐賢街19號天晉匯二期地下G08號、中環士丹利街33號地舖

【3】西九龍人氣小店：神戶食堂空姐牛肉飯

名為空姐牛肉飯是因為老闆任職空姐，熟悉日本文化，離職後為了向一位日本御廚級大廚取經，研究出吃過都說好味的牛肉飯。空姐牛肉飯只售38元，食客在網上留言指「勁大碗」，而且牛肉肥瘦適中。

地址：欽州街37K西九龍中心8樓34舖、元朗金輝徑33號金禧樓地下5號舖

【4】元朗小店：初心手作料理

初心牛蛋丼賣相平凡但相當美味，牛肉滿滿地鋪在飯上，上面放一隻半熟日本溫泉蛋。跟餐售50元，包飲品、沙律和麵豉湯。

地址：元朗金輝徑28號好盛洋樓5號地下

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