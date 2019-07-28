【宜家家居】盤點3隻爆紅IKEA公仔　不要忘記路姆西！

宜家家居（IKEA）享譽全球的，除了價廉物美的傢私和肉汁飽滿的肉丸以外，數到第三如果不是公仔的話就說不過去了。要是你有留意社交媒體的話，就會知道最近受到矚目的明星公仔非鯊魚抱枕Blaha莫屬。但大家知道IKEA曾經也推出了幾款爆紅的公仔嗎？

Lufsig（狼毛絨公仔）（IKEA官方圖片）

宜家家居推出的公仔不僅價錢便宜，質素也非常不錯，甚至有些款式買一送二，可以在肚子裏挖出兩個公仔，客人們又怎麼不喜歡呢？其中IKEA推出的公仔裏，當中有三隻超級火爆！《開罐Opener》與大家一起數一數到底有哪三款公仔可以擔當得起這個「公仔網紅」的稱號！

【1】Blaha（鯊魚抱枕）

當大家對鯊魚的印象還停留在電影裏的兇猛模樣，IKEA這一隻Blaha小鯊魚卻走賣萌路線，看起來有點厭世的臉與女朋友畫眼線般的嘴（你們知道吧？就是嘴張開），令牠迅速成為社交媒體的寵兒！

Blaha（IKEA官方圖片）

先前國外還掀起了一個幫Blaha拍照的奇怪風潮，各地的鯊魚主人都將自己的小鯊魚擬人化成各種模樣，光看照片就感到十分搞笑！

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【2】Lufsig（狼毛絨公仔）

叫他做Lufsig可能沒有什麼人知道，但如果用普通話譯名，稱呼他為「路姆西」的話，相信不少香港人都會有所共鳴，全因這個譯名與粵語某髒話同音。

隨著網民向IKEA反映，IKEA官方在2013年就正式將公仔譯名正式改為路福西。其實IKEA在推出Lufsig的時候，為他創造了一個獨特的個性，非常靦腆害羞，雖然家境貧窮但渴望學習，是小孩子們的學習榜樣！

【3】LIVLIG（雪橇犬毛絨公仔）

LIVLIG這隻雪橇犬雖然沒有上述兩隻前輩般大紅大紫，但其實在IKEA推出的公仔中，絕對稱得上是中流支柱。

很多小孩在兒時都有一個願望，就是擁有一隻寵物小狗。而根據IKEA官方網站對牠的形容，他與其他小狗一樣喜歡玩耍，也需要很多愛和擁抱。因此這一隻LIVLIG正好就能夠填補小孩子的願望了！

以上就是IKEA所推出，曾經紅透半邊天的三隻公仔了。在大家的心中，還有其他由IKEA推出的可愛公仔嗎？快點將你手上的公仔拍下來，分享給我們吧！