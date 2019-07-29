【728集會】香港示威者神速應對催淚彈　日網民：很值得我們學習

周日（28日）有市民發起遮打花園集會，期間大批集會人士前往上環一帶，再次爆發警民衝突，警方發射多枚催淚彈清場。 期間有示威者組成催淚彈應對小組，每當發現有催淚彈便馬上灌水撲滅，有人將相關片段上傳於Twitter，因亮眼的純熟處理手法而一度瘋傳，吸引大批日本網民關注。

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美國紐約時報《The New York Times》駐東京亞洲助理總編輯 Martin Fackler今早（29日）8時於Twitter分享上述片段（twitter@alexhofford），並以日文讚揚香港示威者迅速合作處理催淚彈。

（Twitter@martfack）

該帖文馬上被瘋傳，影片短短3小時已破百萬觀看次數，並登上Twitter日本熱門。



有不少日本網民留言大讚示威者勇敢，日本也應該學習他們的應對技巧。亦有不少人感嘆示威者純熟的手法是香港動盪局勢逼成的。



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