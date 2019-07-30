日本大熱職場版Pokemon廣告　24隻精靈訴說打工仔心聲

日本Pokémon Center近日出現超搶眼的廣告，盡訴各類型打工仔的心聲及特質，快來看看哪隻精靈最能代表你心聲吧！

該廣告一度於Twitter瘋傳。（Twitter@nikonikomei）

24隻精靈代表不同類型打工仔



該廣告一度於Twitter瘋傳，有網民表示十分爆笑，皆因其他精靈都帶出來的訊息頗為正面，充分道出打工仔心聲，但只有鯉魚王特別奇怪兼略帶貶義...



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自我分析心理測驗



其實這廣告是宣傳Pokemon官方推出的性格測試，玩家只要回答16條簡單問題，就能找出哪隻精靈最符合你的個人特質、最能代表職場上的你。



點擊此處到官方網站開始測試（問題的日文翻譯於下方）

（ポケモンセンター圖片）

問題



所有問題都有4項選擇：「はい」是；「いいえ」不是；「どちらかといえばはい」硬要說的話 是；「どちらかといえばいいえ」硬要說的話 不是。



【1】你喜歡看數據和數字嗎？

【2】事前會做足準備功夫嗎？

【3】你看到很粗心大意的人時會感惱火嗎？

【4】你覺得自己喜歡深思熟慮嗎？

【5】比起花時間思考，你較傾向先採取行動嗎？

【6】跟別人談論某事時，你喜歡先從你的結論開始說明嗎？

【7】經常被人說你很冷淡嗎？

【8】你討厭做無謂的事嗎？

【9】你是一個被動的人嗎？

【10】只要是有助他人的，你甚麼都願意做嗎？

【11】經常被人說你很和善嗎？

【12】行動前，你會先觀言察色嗎？

【13】你會積極主動跟初次見面的人搭話嗎？

【14】你會經常無意間成為對話焦點嗎？

【15】經常被人說你很開朗嗎？

【16】你是否經常喜怒形於色？

小編是地鼠，專注掘自己的道路進行，偶然會在大家面前探頭出來。（ポケモンセンター圖片）

除此之外，還會列出跟你搭得來的人的特質，例如有立方獸及比卡超特質的人跟小編特別好相處！

（ポケモンセンター圖片）

大家不妨跟朋友一起玩玩，了解自己的小精靈特質吧！