城市大學食坊AC1重開　兩餸飯最有驚喜？邊樣CP值最高？

香港城市大學的「城大食坊」（AC1 Canteen）和AC2 Canteen在6月24日停業後，其中AC1 Canteen今日（8月1日）重開，並改名為「City Express」。《開罐Opener》記者立即到現場直擊，希望能幫到一眾城大學生率先了解新飯堂的質素。

香港城市大學的AC1 Canteen 在6月停業後今日重開，記者即場訪問了多名學生對新canteen食品的評價，還即場試食了價值23.5元的兩餸飯，想知他們的評價如何？立即睇片！

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最平鯪魚球粥22.5元

《開罐Opener》記者上午11時到達，接近午餐時間。雖然是暑假期間，但飯堂仍有不少學生和職員光顧。以下是記者試食後所收集到的資料：

1. 食物種類：以中式為主，包括多款粉麵、兩餸飯、燒味飯、米線、粥；另可選韓國飯，但價錢較貴。飯堂亦有售沙律和小食，不過最令學生掛念、10元一個的芝士撻，還有珍珠奶茶，職員均表示因材料未送到，今日暫未供應。

2. 價錢：最平是鯪魚球粥只需22.5元，其次是兩餸飯23.5元，並附送「多料」中湯，CP值最高，而粉麵則23.5至33元。

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增自助點餐機 燒味飯、兩餸飯最受歡迎

3. 裝修格局：新AC1 Canteen面積大小和裝修格局，跟舊AC1 Canteen十分相似。製作和輪候食物的地方在同樣的位置，還有餐桌和椅子的款式也跟以往一樣。新飯堂最大改變是門口的收銀處，現改為9部自助點餐機，但要使用職員證或學生證才能使用，其他人士需使用旁邊只收現金的收銀處。現場所見，最多人光顧的是燒味飯和兩餸飯，約12時半開始，輪候人龍約有20至30人。

註：新飯堂的服務對象為城市大學學生及教職員

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