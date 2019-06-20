【城大集體回憶】AC1、AC2齊結業　食過CityUCanteen才懂6個回憶

城市大學最近透過電郵發出公告，原來廣為人知、遠近馳名的「城大食坊」（AC1 Canteen）和AC2 Canteen即將於6月24日正式結業。你對在這兩個餐廳，留下任何回憶嗎？相信以下6件事，一定能夠引起你的共鳴。

（Instagram@@serenagogogo）

來餐廳光顧的人，近至一眾師生，還有「White Zone」的員工朋友、遠至跨區光顧的遊客，和特意朝聖的八大學生，這兩個餐廳在開業以來，承載著無數人的感情和回憶。對於這6個回憶，你還有印象嗎？

【1】有一種窮叫「窮到食AC1」

AC1的城大食坊，一直都被學生戲稱為「頹食之王」。

要追究原因，不僅僅是因為是有著「監躉餐」的賣相，更有江湖秘聞指出，吃完20元有找的車仔面後，一定可以「立刻清腸胃」，萬試萬靈。

然而，城大食坊仍然是城市大學裏，最受歡迎的餐廳。為什麼？30元有找連餐飲啊！一直都在貧窮線以下的學生們，AC1仍然是午餐首選。

「監躉餐」般的賣相，絕對出自城大食坊。（Instagram@charmyyyy）

【2】全民飯堂 「White Zone至平」

要食AC1，競爭對手不僅僅是同學們，更多的還有位於「White Zone」的員工們。

所謂「White Zone」，其實就是又一城商場範圍，因為白色的裝修而得名。

鑒於又一城商場的餐廳都比較昂貴，因此保安形同虛設的城大食坊，就成為了又一城上班一族的午餐首選了。

雖然廉價，風評也不好，但當中也有滄海遺珠，值得發掘。（官方相片）

【3】AC2隱世名物 八大學生朝聖

不吃AC1的城大食坊，不遠的AC2就有另一間餐廳 —— AC2 Canteen。毫無霸氣的簡單命名，卻想不到裏面超多驚喜。

要數AC2有什麼好食，城大學生絕對可以毫不猶豫回答：海南雞飯、魚柳漢堡，還有泰式豬頸肉油飯、川式麻辣燙等等……

這些AC2名物，可是無數食客用舌尖感受出來的結論。

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【4】年度情人節套餐 漠視單身狗生存權利

當你以為情人節，留在充滿學術氣息的大學範圍就會安然無恙，城大食坊突然推出情人節套餐，讓情侶們能夠光明正大地在學校範圍曬死單身狗。

一貫的便宜收費，二人套餐盛惠158元，包前菜和甜品，如果情侶們想要「清腸胃」的售後服務，都會去嘗試一下。

然而，明年當日就再也看不到這個套餐了……

二人套餐盛惠158元，包前菜和甜品。（網路圖片）

【5】緊跟「芝芝」熱潮 推出多款熱搶名物

在中港台相繼掀起「芝芝」風潮，偉大的「我城」絕不執輸，分別在城大食坊和AC2 Canteen相繼推出了半熟芝士撻和芝士奶蓋烏龍茶，令「芝芝」風潮蔓延在城市大學之中。

特別是城大食坊推出的半熟芝士撻，引得一班學生瘋搶，經常都供不應求！

著名的芝士撻，受到同學們的熱捧。（Instagram@cyndiho1110）

【6】逼爆Canteen 全人類撤退去AC3

城大食坊與AC2 Canteen都是大部分學生的首選。然而，當兩間餐廳都被人佔據的話，識食之人就會去AC3 Bistro。主打西餐的AC3 Bistro有著各款焗飯和現烤的Pizza，還有西式的裝修設計，絕對是城市大學飯堂之最。

AC3 Bistro曾經因為其高品質的餐點和裝潢，而受到學生熱捧。(官方相片)

城大食坊與AC2 Canteen將會與6月24日正式結業，直到8月裝修結束，等新供應商正式入伙才重新開啟。

那麼這兩個月到底食什麼好呢？其實城市大學還有很多餐廳，值得大家一嘗。《開罐Opener》為大家搜羅了城大的餐廳，大家快看看有沒有自己的心水餐廳吧！

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